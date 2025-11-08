सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. वीडियो में नजर आता है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर के सोफे पर आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है कि तभी कुछ ही सेकंड में एक ऐसा हादसा होता है जिससे पूरा घर हिल जाता है. सामने से आती हुई एक तेज रफ्तार कार दीवार तोड़ते हुए सीधे उनके लिविंग रूम में घुस जाती है. पूरा मंजर इतना भयावह होता है कि देखने वालों की भी सांसें थम जाएं. लेकिन सबसे राहत की बात यह रही कि दंपत्ति की जान बाल-बाल बच गई.

घर में बैठ टीवी देख रहे कपल पर आफत बनकर टूटी कार!

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बुजुर्ग दंपत्ति टीवी देखते हुए हंस-बोल रहे होते हैं. तभी एक झटके में उनके घर की दीवार अचानक टूट जाती है और तेज रफ्तार कार भीतर घुस आती है. कार की टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा धूल और मलबे से भर जाता है. सोफे के ठीक सामने से कार गुजरती है, लेकिन किस्मत से दोनों बुजुर्ग उससे कुछ इंच की दूरी पर बच जाते हैं. हादसे के तुरंत बाद दोनों अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं और हैरानी में इधर-उधर देखने लगते हैं.

क्या है वीडियो की हकीकत?

वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं. कोई इस वीडियो को सच्ची घटना बता रहा है तो कोई इस वीडियो को एआई तकनीक से बनी बता रहा है. सोशल मीडिया पर इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर भले ही कई तरह के दावे हों लेकिन वीडियो वास्तव में धड़कने रोक देने वाला है. अब यूजर्स भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को aikalaakari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अच्छा हुआ ड्राइवर ने उतरकर स्कोर नहीं पूछा. एक और यूजर ने लिखा...ये तो लाइफ इंश्योरेंस का बेस्ट एड बन सकता था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये एआई न जाने क्या क्या दिखाएगा.

