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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगAnts Around Fuel Tank: एथेनॉल फ्यूल है या गन्ने का रस, कार की टंकी में लग गई चींटी; हैरान कर देगा वीडियो

Ants Around Fuel Tank: एथेनॉल फ्यूल है या गन्ने का रस, कार की टंकी में लग गई चींटी; हैरान कर देगा वीडियो

Viral Video: E85 एथेनॉल फ्यूल भरवाने पहुंचे एक व्यक्ति की गाड़ी की टंकी के पास बड़ी संख्या में चींटियां नजर आई. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार बहस छिड़ गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 15 Jun 2026 01:53 PM (IST)
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Viral Video: पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर जो बोझ डाला है, उससे राहत पाने के लिए लोगों ने E85 एथेनॉल फ्यूल का रुख करना शुरू किया था. सस्ता, देसी और पर्यावरण के लिए भी बेहतर यही सोचकर लोगों ने इसे एक समझदारी भरा फैसला माना था. हालांकि, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं और एथेनॉल फ्यूल को लेकर एक बिल्कुल नई बहस छेड़ दी है. वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं यह फ्यूल है या गन्ने का रस?

 E85 एथेनॉल फ्यूल आखिर है क्या?

E85 एक मिश्रित ईधन है जिसमें 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है. एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्के और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है, यही वजह है कि इसमें हल्की मिठास जैसे गुण होते हैं. ियह पेट्रोल के मुकाबले सस्ता पड़ता है और प्रदूषण भी कम करता है. इसलिए भारत में सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है. हालांकि E85 हर गाड़ी में नहीं चलता इसके लिए Flex Fuel गाड़ियों की जरूरत होती है जो खासतौर पर इस ईंधन को झेलने के लिए बनाई गई हों. Toyota, Suzuki और कुछ अन्य कंपनियों ने भारत में ऐसी गाड़ियां उतारी हैं जैसे Maruti Suzuki Wagon R Flex Fuel और Toyota Corolla Altis Flex Fuel. लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने इस फ्यूल की एक ऐसी कहानी सामने रखी जो किसी ने सोची भी नहीं थी. 

यह भी पढ़ेंः 1000 की दवा भारत से सिर्फ 25 में, अमेरिकी महिला ने खुद ही के देश को बताया स्कैम- वीडियो वायरल

कार की टंकी में लग गई चींटी?

वीडियो में दिखता है कि एक शख्स E85 एथेनॉल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा. जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की टंकी का ढक्कन खोला, फिर उसकका नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई. उसने देखा कि टंकी के आसपास चींटियों का पूरा भंडार जमा हुआ था, मानो उन्होंने उस गाड़ी को अपना घर बना लिया हो.  छोटी-छोटी चींटियां टंकी के मुंह के पास इस कदर भिनभिना रही थीं जैसे किसी मिठाई की दुकान पर टूट पड़ी हों. और सोचने वाली बात यह है कि चींटियों को मीठा बेहद पसंद होता है और एथेनॉल बनता ही है गन्ने जैसी मीठी फसलों से. यानी फ्यूल टंकी, चींटियों के लिए किसी गन्ने के खेत से कम नहीं था. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है. 

लोगों ने क्या कहा? 

इस वायरल वीडियो पर लोगों के कमेंट्स ने इंटरनेट पर मजेदार माहौल बना दिया. एक यूजर ने लिखा इंजन का क्या हाल होगा सोचो इस चाशनी से!" यानी अगर मीठा एथेनॉल इंजन में जाकर जमने लगे तो गाड़ी का भगवान ही मालिक है. एक और यूजर ने दिल छू लेने वाला तंज कसा "मुझे लगता है जो गन्ने का रस बच जाता है उसी को चूसने आई हैं." सबसे मजेदार कमेंट आया जब किसी ने लिखा "अगर टंकी फुल करवाके रख दी तो सुबह तक मक्खियां और ये चींटियां 85 पी जाएंगी, और बस 15 पेट्रोल ही बचेगा" लेकिन इसमें एक गहरी बात भी छुपी है. लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या एथेनॉल फ्यूल की मिठास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? फिलहाल ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी वायरल हो रहा है. 

यह भी पढ़ेंः  Video: जंगल में 3 साल बाद मिला लापता शख्स! हड्डियों का ढांचा बना शरीर, जिंदा देख उड़े लोगों के होश

Published at : 15 Jun 2026 01:53 PM (IST)
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