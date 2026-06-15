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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जंगल में 3 साल बाद मिला लापता शख्स! हड्डियों का ढांचा बना शरीर, जिंदा देख उड़े लोगों के होश

Video: जंगल में 3 साल बाद मिला लापता शख्स! हड्डियों का ढांचा बना शरीर, जिंदा देख उड़े लोगों के होश

मामला इंडोनेशिया के माउंट सालाक के जंगलों का है, जहां स्थानीय लोग भारी बारिश के बाद नदी का हाल देखने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्हें एक चट्टान पर बैठा एक बेदम शख्स दिखाई दिया.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 15 Jun 2026 09:50 AM (IST)
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तीन साल तक जंगल में अकेले जिंदा रहना…ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन इंडोनेशिया से सामने आई एक सच्ची घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है. घने जंगल, जंगली जानवरों का खतरा और खाने-पीने की कमी के बीच एक शख्स ने कैसे अपनी जिंदगी बचाए रखी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा. जब लोग उसे ढूंढते-ढूंढते हार मान चुके थे, तब अचानक वह जंगल में बेहद कमजोर हालत में मिला, जिसे देखकर रेस्क्यू करने वालों के भी होश उड़ गए.

जंगल में मिला लापता शख्स

यह मामला इंडोनेशिया के माउंट सालाक के जंगलों का है, जहां स्थानीय लोग भारी बारिश के बाद नदी का हाल देखने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्हें एक चट्टान पर बैठा एक बेहद कमजोर और घबराया हुआ व्यक्ति दिखाई दिया. उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था. शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और वह लोगों को देखकर भी डर रहा था.

 
 
 
 
 
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तीन साल पहले हुआ था गायब

बाद में उसकी पहचान 49 साल के अयी सोलेहुदिन के रूप में हुई, जो सियानजुर इलाके का रहने वाला है. परिवार ने बताया कि वह करीब तीन साल पहले अचानक घर से गायब हो गया था. काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला. परिवार ने आसपास के जंगलों में भी उसे ढूंढा, लेकिन वह हर बार हाथ से निकल जाता था. कई बार अलग-अलग इलाकों में उसके देखे जाने की खबर भी आई, लेकिन जब तक परिवार पहुंचता, वह फिर गायब हो जाता.

मानसिक स्थिति बनी वजह

परिजनों के मुताबिक, अयी अपने माता-पिता के निधन के बाद मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था. उसे अक्सर अकेले जंगल में भटकने की आदत थी. इसी वजह से वह एक दिन घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा. माना जा रहा है कि वह लंबे समय तक जंगल में ही भटकता रहा और जैसे-तैसे अपनी जिंदगी बचाता रहा.

रेस्क्यू के बाद सामने आई हालत

जब स्थानीय लोगों ने उसे देखा, तो वह बेहद कमजोर, डिहाइड्रेटेड और थका हुआ था. उसे स्ट्रेचर पर लादकर जंगल से बाहर निकाला गया. इसके बाद अधिकारियों ने उसकी पहचान फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन के जरिए कन्फर्म की. परिवार के लोगों ने भी उसे पहचान लिया. फिलहाल उसे इलाज और देखभाल के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा गया है.

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जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं

विशेषज्ञों का मानना है कि इतने लंबे समय तक जंगल में जिंदा रहना बेहद मुश्किल होता है. खाने-पीने की कमी, मौसम और जंगली जानवरों का खतरा किसी की भी जान ले सकता है. ऐसे में अयी का तीन साल तक जिंदा रहना अपने आप में एक चमत्कार माना जा रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 09:50 AM (IST)
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