जंगल में 3 साल बाद मिला लापता शख्स! हड्डियों का ढांचा बना शरीर, जिंदा देख उड़े लोगों के होश

तीन साल तक जंगल में अकेले जिंदा रहना…ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन इंडोनेशिया से सामने आई एक सच्ची घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है. घने जंगल, जंगली जानवरों का खतरा और खाने-पीने की कमी के बीच एक शख्स ने कैसे अपनी जिंदगी बचाए रखी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा. जब लोग उसे ढूंढते-ढूंढते हार मान चुके थे, तब अचानक वह जंगल में बेहद कमजोर हालत में मिला, जिसे देखकर रेस्क्यू करने वालों के भी होश उड़ गए.

जंगल में मिला लापता शख्स

यह मामला इंडोनेशिया के माउंट सालाक के जंगलों का है, जहां स्थानीय लोग भारी बारिश के बाद नदी का हाल देखने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्हें एक चट्टान पर बैठा एक बेहद कमजोर और घबराया हुआ व्यक्ति दिखाई दिया. उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था. शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और वह लोगों को देखकर भी डर रहा था.

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तीन साल पहले हुआ था गायब

बाद में उसकी पहचान 49 साल के अयी सोलेहुदिन के रूप में हुई, जो सियानजुर इलाके का रहने वाला है. परिवार ने बताया कि वह करीब तीन साल पहले अचानक घर से गायब हो गया था. काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला. परिवार ने आसपास के जंगलों में भी उसे ढूंढा, लेकिन वह हर बार हाथ से निकल जाता था. कई बार अलग-अलग इलाकों में उसके देखे जाने की खबर भी आई, लेकिन जब तक परिवार पहुंचता, वह फिर गायब हो जाता.

मानसिक स्थिति बनी वजह

परिजनों के मुताबिक, अयी अपने माता-पिता के निधन के बाद मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था. उसे अक्सर अकेले जंगल में भटकने की आदत थी. इसी वजह से वह एक दिन घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा. माना जा रहा है कि वह लंबे समय तक जंगल में ही भटकता रहा और जैसे-तैसे अपनी जिंदगी बचाता रहा.

रेस्क्यू के बाद सामने आई हालत

जब स्थानीय लोगों ने उसे देखा, तो वह बेहद कमजोर, डिहाइड्रेटेड और थका हुआ था. उसे स्ट्रेचर पर लादकर जंगल से बाहर निकाला गया. इसके बाद अधिकारियों ने उसकी पहचान फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन के जरिए कन्फर्म की. परिवार के लोगों ने भी उसे पहचान लिया. फिलहाल उसे इलाज और देखभाल के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा गया है.

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जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं

विशेषज्ञों का मानना है कि इतने लंबे समय तक जंगल में जिंदा रहना बेहद मुश्किल होता है. खाने-पीने की कमी, मौसम और जंगली जानवरों का खतरा किसी की भी जान ले सकता है. ऐसे में अयी का तीन साल तक जिंदा रहना अपने आप में एक चमत्कार माना जा रहा है.

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