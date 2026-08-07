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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDog Viral Video: कुत्ते का भौं-भौं और बच्चों का रेन डांस, वीडियो देखकर बन जाएगा दिन

Dog Viral Video: कुत्ते का भौं-भौं और बच्चों का रेन डांस, वीडियो देखकर बन जाएगा दिन

Dog Viral Video: बारिश में खेलते कुछ बच्चों का एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान एक डॉग ने अपनी ओर खींच लिया.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Aug 2026 02:41 PM (IST)
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Dog Viral Video : बारिश का मौसम आते ही बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे भीगने और मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ते हैं. ऐसे ही बारिश में खेलते कुछ बच्चों का एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  इस वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्चों ने नहीं, बल्कि एक डॉग ने अपनी ओर खींच लिया. बच्चों की हर हरकत पर डॉग लगातार भौंकता रहता है, जबकि बच्चे भी उसे मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए बारिश में डांस करते रहते हैं. यही नजारा अब इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

कुत्ते का भौं-भौं और बच्चों का रेन डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश हो रही है और कुछ बच्चे सड़क पर भीगते हुए खुशी-खुशी डांस कर रहे हैं. बच्चे बारिश का पूरा मजा लेते हुए उछल-कूद कर रहे होते हैं. इसी दौरान पास के एक घर के अंदर मौजूद डॉग बच्चों को लगातार देखता रहता है और जोर-जोर से भौंकने लगता है. डॉग बार-बार बच्चों की तरफ देखकर भौंकता है, जैसे वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो या फिर उनकी मस्ती देखकर खुद भी खुश हो गया हो. वहीं बारिश में खेल रहे बच्चे भी डॉग की आवाज सुनकर मजेदार अंदाज में उसकी नकल उतारते हैं. वे भी भौं-भौं की आवाज निकालते हुए डांस करने लगते हैं. कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहता है. बच्चे हंसते हुए डॉग को चिढ़ाते हैं और डॉग लगातार घर के अंदर से भौंकता रहता है. आखिर में वीडियो इसी मजेदार नजारे के साथ खत्म हो जाता है.

बच्चों और डॉग की मस्ती ने जीता लोगों का दिल

वीडियो में बच्चों की मासूमियत और डॉग का मजेदार रिएक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. कई लोग इस वीडियो को देखकर अपनी बचपन की यादें ताजा होने की बात कह रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि जानवर भी इंसानों की हरकतों पर अपने तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं और यही इस वीडियो को और भी खास बना देता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, मजा ले रहा है घर के अंदर से. इस पर वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट ने जवाब दिया, हां भाई. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, बचपन में ही इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है, बड़े होने के बाद तो जिम्मेदारियां और परेशानियां बढ़ जाती हैं. 

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Published at : 07 Aug 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
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