1000 की दवा भारत से सिर्फ 25 में, अमेरिकी महिला ने खुद ही के देश को बताया स्कैम- वीडियो वायरल
एक अमेरिकी महिला ने दावा किया है कि जिस दवा के लिए अमेरिका में उसे $1000 तक खर्च करना पड़ता, वही दवा भारत से मात्र $25 में मिल गई, उसने अमेरिका में इसे स्कैम बताया है.
अमेरिका के महंगे हेल्थकेयर सिस्टम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. एक अमेरिकी महिला ने दावा किया है कि जिस दवा के लिए उसे अमेरिका में करीब $1000 चुकाने पड़ते, वही दवा भारत से सिर्फ $25 में मिल गई. इस बड़े अंतर ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और लोग सिस्टम की लागत और पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं.
1000 डॉलर की दवा सिर्फ 25 डॉलर में
अमेरिकी महिला विक्टोरिया ने एक वीडियो में बताया कि उन्हें एक जरूरी दवा के लिए अमेरिका में 1000 डॉलर (लगभग 95,000 रुपये) चुकाने पड़ते, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस कंपनी ने इसे कवर करने से मना कर दिया था. लेकिन जब उन्होंने वही दवा भारत से मंगवाई, तो उसकी कीमत सिर्फ 25 डॉलर (करीब 2,400) पड़ी. इसमें 10 डॉलर दवा की कीमत और 15 डॉलर शिपिंग शामिल थी. यह अंतर इतना बड़ा था कि खुद विक्टोरिया भी हैरान रह गईं.
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डॉक्टर ने बताया सस्ता रास्ता
विक्टोरिया ने बताया कि जब उन्होंने महंगी दवा खरीदने से मना किया, तो उनके डॉक्टर ने उन्हें कनाडा की एक फार्मेसी के जरिए दवा मंगाने की सलाह दी. उन्हें उम्मीद थी कि शायद $100-$200 तक खर्च आएगा, लेकिन जब कीमत $25 बताई गई, तो वह खुद चौंक गईं. दवा सीधे भारत के मैन्युफैक्चरर से भेजी गई थी, जिससे लागत काफी कम हो गई.
US हेल्थकेयर सिस्टम पर उठे सवाल
इस पूरे मामले के बाद विक्टोरिया ने अमेरिका के हेल्थकेयर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा, “आखिर $1000 किस बात के लिए लिया जा रहा था? हम लोगों से इतना पैसा क्यों वसूला जाता है?” उन्होंने इसे सीधे-सीधे “स्कैम” बताया और कहा कि आम लोग इस सिस्टम में फंसकर ज्यादा पैसे देने को मजबूर हैं.
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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन
वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि भारत में दवाइयां बेहद सस्ती मिलती हैं और यही वजह है कि लोग बाहर से मंगवाते हैं. एक यूजर ने लिखा, “भारत में यही दवा ₹100 में मिल जाती है.” वहीं दूसरे ने मजाक में कहा, “भारत घूम आओ, दवा खरीदो और फिर भी $1000 से कम खर्च होगा.” कुछ लोगों ने US हेल्थ सिस्टम को लेकर नाराजगी जताई, तो कुछ ने भारत की सस्ती दवाओं की तारीफ की.
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