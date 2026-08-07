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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजैकेट में छिपे पिल्ले ने जीता पटना पुलिस का दिल, बाइकर को रोककर देखा प्यारा नजारा

जैकेट में छिपे पिल्ले ने जीता पटना पुलिस का दिल, बाइकर को रोककर देखा प्यारा नजारा

viral dog video: पटना में ट्रैफिक पुलिस ने बाइकर को रोका, लेकिन वजह चालान नहीं बल्कि उसकी जैकेट में छिपा प्यारा सा पिल्ला था, वीडियो हुआ वायरल.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 07 Aug 2026 08:15 AM (IST)
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Patna traffic police puppy video: पटना में एक बाइकर को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, तो उसे लगा कि अब चालान कटने वाला है. लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे पता चला कि पुलिस वालों को न तो उसके कागजात में दिलचस्पी है और न ही चालान काटने में. पुलिस वालों की नजर उसकी जैकेट में छिपे एक छोटे से पिल्ले पर पड़ गई थी, और यही वजह थी कि उन्होंने उसे रुकवाया.

कैसे वायरल हुआ यह वीडियो?

यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर बॉबरकिड ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बाइकर अपनी जैकेट के अंदर एक छोटा सा पिल्ला लेकर सड़क पर बाइक चला रहा है. पिल्ला जैकेट के आगे से बाहर झांकता हुआ नजर आता है और ऐसा लगता है जैसे वो भी अपने राइडर के साथ इस सफर का मजा ले रहा हो.

यह भी पढ़ें: Video: छोटे कमरे में कैद, 2 साल से माता-पिता से दूरी... इंजीनियर का दुख हो रहा वायरल

 
 
 
 
 
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पुलिस ने रोका, लेकिन वजह थी अलग

कुछ ही देर बाद ट्रैफिक पुलिस बाइकर को रुकने का इशारा करती है. ज्यादातर राइडर्स की तरह, बाइकर को भी लगा कि शायद अब उससे कागजात मांगे जाएंगे या चालान काटा जाएगा. लेकिन असली वजह कुछ और ही निकली. पुलिस वालों ने न तो कोई डॉक्यूमेंट चेक किया और न ही चालान की बात की. वो तो बस जैकेट से झांक रहे उस प्यारे से पिल्ले को देखकर खुश हो गए थे.

वीडियो में पिल्ला बिल्कुल शांत नजर आता है, भले ही अचानक उस पर इतना ध्यान दिया जा रहा हो. वहीं बाइकर, जो कुछ पल पहले तक शायद जुर्माने के लिए तैयार हो रहा था, अब मुस्कुराता हुआ नजर आता है.

लोगों को खूब पसंद आया यह पल

इस प्यारे से पल ने ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो पर अब तक हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. बहुत से लोगों ने पुलिस वालों के इस दोस्ताना और प्यार भरे व्यवहार की तारीफ की, और कहा कि इस तरह का हल्का-फुल्का पल देखकर अच्छा लगा.

कुछ लोगों ने इस पूरे मामले पर मजेदार कमेंट भी किए. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि शायद प्यारा सा पिल्ला साथ रखना ही चालान से बचने का सबसे अच्छा तरीका है. वहीं एक यूजर ने मजे में लिखा कि पुलिस वाले तो बाइकर को भूलकर सिर्फ उसके "पैसेंजर" यानी पिल्ले का ही निरीक्षण करने आए थे.

बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में सिर्फ दिल वाली इमोजी भर दीं, और लिखा कि इस पिल्ले ने कुछ ही सेकंड में पुलिस का दिल जीत लिया.

एक साधारण पल जो बन गया खास

यह वीडियो असल में सड़क पर हुए एक बिल्कुल साधारण पल को कैद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह एक बार फिर याद दिला गया कि कई बार सबसे प्यारे वायरल वीडियो वही होते हैं, जिनकी किसी को उम्मीद ही नहीं होती. पटना की सड़क पर हुआ यह छोटा सा यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर मुस्कान बांटने का जरिया बन गया है.

यह भी पढ़ें: Video: दादी ने पहली बार इस्तेमाल किया एक्सेस कार्ड, प्यार भरे वीडियो ने जीता दिल

Published at : 07 Aug 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Viral Puppy Video Bihar Police Puppy Video
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