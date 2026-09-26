दारू की दुकान में घुसा बंदर, क्वाटर पीकर हुआ बेसुध; वीडियो वायरल

शराब की दुकान पर आमतौर पर इंसानों की भीड़ नजर आती है. लाइन कितनी भी लंबी क्यों न हो, लोग अपनी बारी का इंतजार करके शराब लेकर ही जाते हैं. लेकिन इस बार एक शराब की दुकान पर ऐसा ग्राहक पहुंच गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

दरअसल, रांची के ओरमांझी में एक बंदर शराब की दुकान के अंदर जा पहुंचा. इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बंदर शराब की पेटियों के बीच ऐसा बेसुध होकर पड़ा नजर आया कि लोग उसे देखकर मजेदार कमेंट करने लगे.

इंसानों की जगह दुकान में पहुंच गया बंदर

वायरल वीडियो में रांची के ओरमांझी की शराब दुकान में अचानक एक बंदर पहुंच गया. आमतौर पर जहां लोग शराब लेने के लिए लाइन लगाते हैं, वहीं इस बार बंदर ने ही दुकान में एंट्री मार ली. बंदर दुकान के अंदर घूमता हुआ शराब की पेटियों के पास पहुंच गया और वहां रखें पैकिंग शराब की बोतलों के उपर बेसुध पड़ा नजर आया. इस अनोखे ग्राहक को देखकर वहां मौजूद लोग भी उसका वीडियो बनाने लगे.

#रांची: ठेके में घुसा बंदर और हो गया 'फुल टाइट', बीयर की पेटियों पर बेसुध सोने का वीडियो वायरल*



* *ओरमांझी में 'पियक्कड़' बंदर का अजब कारनामा: दुकान में गटक गया शराब, फिर पेटियों पर ही झूमकर सो गया*



* *नशा ऐसा कि संभलना मुश्किल'... शराब दुकान में पउआ पीकर मदहोश हुआ बंदर,… pic.twitter.com/j2vlXUQyn6 — Ram Babu Journalist (@rambabu935gmai1) September 25, 2026

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शराब पी और पेटियों पर ही लगा दी झपकी

वीडियो में बंदर शराब की पेटियों के बीच बेसुध पड़ा नजर आ रहा है. दावा किया जा रहा है कि बंदर ने दुकान में रखी शराब पी ली और इसके बाद नशे में धुत होकर पेटियों के ऊपर ही सो गया और आस-पास खड़े लोग उसका वीडियो बनाने लगे. बंदर का अंदाज ऐसा था, जैसे दुकान से निकलने की कोई जल्दी ही नहीं है. हालांकि वीडियो से यह पक्का पता नहीं चलता कि बंदर ने कितनी शराब पी थी, लेकिन उसका बेसुध पड़ा होना लोगों के बीच चर्चा का विषय जरूर बन गया.

यूजर्स बोले- बंदर की तो ‘पार्टी’ हो गई

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने अपने अंदाज में मजेदार कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, भाई लाइन में लगने के बजाय सीधे अंदर पहुंच गया. दूसरे ने कहा, इसे बोतल नहीं, पूरा ठेका ही पसंद आ गया. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा, आज बंदर की भी पार्टी हो गई. कुछ लोगों ने कहा कि शराब की दुकान में ऐसा ग्राहक पहली बार देखने को मिला है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया आज बंदर के मुंह नया स्वाद लगा है. बंदर का इस तरह शराब की दुकान में सोना लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है.

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