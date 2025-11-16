हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा में शामिल हुए चोटी वाले बाबा! अपने बालों से खींच डाली 1 टन की कार- वीडियो वायरल

धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा में शामिल हुए चोटी वाले बाबा! अपने बालों से खींच डाली 1 टन की कार- वीडियो वायरल

वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. बाबा अपनी लंबी चोटी से 1 टन वजन वाली कार को हाईवे पर खींचते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो का माहौल ऐसा लगता है जैसे किसी धार्मिक यात्रा में पावर शो का तड़का लग गया हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 16 Nov 2025 07:25 PM (IST)
सोशल मीडिया इन दिनों किसी अखाड़े से कम नहीं है. जहां हर दिन कोई न कोई चमत्कारी वीडियो सामने आ जाता है और इंटरनेट पर हलचल मचा देता है. धीरेंद्र शास्त्री की दिल्ली से वृंदावन तक चल रही पद यात्रा (9 से 16 नवंबर) पहले ही लाखों भक्तों का ध्यान खींच रही थी. लेकिन अब इस यात्रा में एक और दिलचस्प चेहरा सामने आया है. जिन्हें लोग प्यार से “चोटी वाले बाबा” कहकर बुला रहे हैं. कारण उतना ही चौंकाने वाला है जितना उनका नाम. बाबा की एक वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. जिसमें वे अपनी लंबी चोटी से करीब 1 टन वजन वाली कार को हाईवे पर खींचते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो का माहौल ऐसा लगता है जैसे किसी धार्मिक यात्रा में अचानक पावर शो का तड़का लग गया हो.

पदयात्रा में चोटी वाले बाबा ने खींचा लोगों का ध्यान!

धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा के बीच वायरल हुए “चोटी वाले बाबा” ने सोशल मीडिया यूजर्स और श्रद्धालुओं का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबा हाईवे पर चल रहे हैं. सिर पर जूड़े जैसी बंधी उनकी लंबी चोटी जमीन तक लटक रही है और उसी चोटी से एक हेवी कार बंधी हुई है. जैसे ही भीड़ उन्हें घेरती है. बाबा अपनी चाल बढ़ाते हैं और कार उनके पीछे-पीछे आसानी से खिसकने लगती है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बाबा की चोटी से बंधी कार का वजन 1 टन है जिसे खींचने में बाबा को जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, जैसा कि वायरल वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है.

यूजर्स बोले, ऐसा तो कोई ताकतवर पुरुष ही कर सकता है

वीडियो को @Sheetal2242 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यही काम अगर कोई विदेशी करता तो गिनीज बुक वाले आ चुके होते. एक और यूजर ने लिखा...धर्म के प्रति अपनी अपनी आस्था है. जैसे चाहे दिखाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अद्भुत, ऐसा तो कोई ताकतवर पुरुष ही कर सकता है.

Published at : 16 Nov 2025 07:25 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Choti Wale Baba
