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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदूल्हे के दोस्त ने दुल्हन के मुंह पर चला दी फायर गन, फिर हुआ कांड

दूल्हे के दोस्त ने दुल्हन के मुंह पर चला दी फायर गन, फिर हुआ कांड

वायरल वीडियो में शादी का माहौल दिखाई देता है. दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं, जबकि दूल्हे के कुछ दोस्त उनके आसपास खड़े होकर मस्ती करते नजर आते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Sep 2026 08:04 PM (IST)
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शादियों में दूल्हा-दुल्हन के दोस्तों की मस्ती और मजाक तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो ऐसा है जिसे देखकर पहले तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ. वीडियो में दूल्हा-दुल्हन शादी के स्टेज पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके आसपास दोस्त खड़े हैं. तभी अचानक दूल्हे का एक दोस्त हाथ में स्पार्कल गन यानी फायर गन लेकर दुल्हन के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है और उसे दुल्हन के मुंह की तरफ चला देता है. इसके बाद जो नजारा दिखाई देता है, वह किसी को भी डरा सकता है. चिंगारी सीधे दुल्हन के चेहरे और बालों तक पहुंचती दिखती है और देखते ही देखते उसके पूरे बाल आग की लपटों में घिरे नजर आते हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो को एआई जनरेटेड बताया जा रहा है.

शादी की मस्ती के बीच अचानक हुआ कुछ ऐसा

वायरल वीडियो में शादी का माहौल दिखाई देता है. दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं, जबकि दूल्हे के कुछ दोस्त उनके आसपास खड़े होकर मस्ती करते नजर आते हैं. सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी एक दोस्त स्पार्कल गन लेकर दुल्हन के पास पहुंचता है. इसके बाद वह गन को दुल्हन की तरफ करके चला देता है. वीडियो में चिंगारी बेहद तेजी से दुल्हन के चेहरे और बालों तक पहुंचती दिखाई देती है.

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देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गए बाल

स्पार्कल गन चलने के बाद वीडियो में दुल्हन के बालों में आग लगती हुई दिखाई देती है. कुछ ही पलों में उसके बाल बुरी तरह जलते नजर आते हैं. स्टेज पर मौजूद लोग भी इस घटना को देखकर हैरान दिखाई देते हैं. वीडियो का यह हिस्सा इतना चौंकाने वाला है कि इसे देखने वाला कोई भी शख्स कुछ सेकेंड के लिए ठिठक सकता है. हालांकि, वीडियो में दिखाई जा रही घटना वास्तविक है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.

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सोशल मीडिया पर बताया जा रहा AI वीडियो

इस वायरल वीडियो की सबसे अहम बात यह है कि इसे सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड वीडियो बताया जा रहा है. यानी वीडियो में दिखाई गई घटना को वास्तविक शादी की घटना मानना सही नहीं होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए वीडियो आजकल इतने वास्तविक नजर आने लगे हैं कि कई बार असली और नकली फुटेज के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में इस वीडियो को भी बिना पुष्टि के किसी वास्तविक शादी की घटना के तौर पर शेयर करना लोगों को गुमराह कर सकता है.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 08:04 PM (IST)
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