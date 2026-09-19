दूल्हे के दोस्त ने दुल्हन के मुंह पर चला दी फायर गन, फिर हुआ कांड

शादियों में दूल्हा-दुल्हन के दोस्तों की मस्ती और मजाक तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो ऐसा है जिसे देखकर पहले तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ. वीडियो में दूल्हा-दुल्हन शादी के स्टेज पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके आसपास दोस्त खड़े हैं. तभी अचानक दूल्हे का एक दोस्त हाथ में स्पार्कल गन यानी फायर गन लेकर दुल्हन के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है और उसे दुल्हन के मुंह की तरफ चला देता है. इसके बाद जो नजारा दिखाई देता है, वह किसी को भी डरा सकता है. चिंगारी सीधे दुल्हन के चेहरे और बालों तक पहुंचती दिखती है और देखते ही देखते उसके पूरे बाल आग की लपटों में घिरे नजर आते हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो को एआई जनरेटेड बताया जा रहा है.

शादी की मस्ती के बीच अचानक हुआ कुछ ऐसा

वायरल वीडियो में शादी का माहौल दिखाई देता है. दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं, जबकि दूल्हे के कुछ दोस्त उनके आसपास खड़े होकर मस्ती करते नजर आते हैं. सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी एक दोस्त स्पार्कल गन लेकर दुल्हन के पास पहुंचता है. इसके बाद वह गन को दुल्हन की तरफ करके चला देता है. वीडियो में चिंगारी बेहद तेजी से दुल्हन के चेहरे और बालों तक पहुंचती दिखाई देती है.

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देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गए बाल

स्पार्कल गन चलने के बाद वीडियो में दुल्हन के बालों में आग लगती हुई दिखाई देती है. कुछ ही पलों में उसके बाल बुरी तरह जलते नजर आते हैं. स्टेज पर मौजूद लोग भी इस घटना को देखकर हैरान दिखाई देते हैं. वीडियो का यह हिस्सा इतना चौंकाने वाला है कि इसे देखने वाला कोई भी शख्स कुछ सेकेंड के लिए ठिठक सकता है. हालांकि, वीडियो में दिखाई जा रही घटना वास्तविक है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.

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सोशल मीडिया पर बताया जा रहा AI वीडियो

इस वायरल वीडियो की सबसे अहम बात यह है कि इसे सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड वीडियो बताया जा रहा है. यानी वीडियो में दिखाई गई घटना को वास्तविक शादी की घटना मानना सही नहीं होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए वीडियो आजकल इतने वास्तविक नजर आने लगे हैं कि कई बार असली और नकली फुटेज के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में इस वीडियो को भी बिना पुष्टि के किसी वास्तविक शादी की घटना के तौर पर शेयर करना लोगों को गुमराह कर सकता है.

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