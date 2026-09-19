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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनॉनवेज रेस्टोरेंट के बाहर लगे बोर्ड ने लूटी महफिल, यूजर्स ने लगाए ठहाके

नॉनवेज रेस्टोरेंट के बाहर लगे बोर्ड ने लूटी महफिल, यूजर्स ने लगाए ठहाके

वीडियो में दिख रहा बोर्ड इतना मजेदार है कि उसे पढ़कर वेज खाने वालों के होश उड़ने तय हैं. वीडियो में रेस्टोरेंट पर लगा बोर्ड उन लोगों को सीधे सीधे तंज मार रहा है जो शाकाहारी हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Sep 2026 03:11 PM (IST)
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वेज और नॉनवेज खाना यह पूरी तरह से व्यक्तिगत चुनाव है. कोई क्या खाता है इस पर किसी को आपत्ति जताने का अधिकार नहीं है. लेकिन फिर भी वेज और नॉनवेज पर बहस नई नहीं है. सदियों से इस पर चर्चाएं चलती रही हैं. अब इसी चर्चा को खत्म करने की कोशिश की गई है एक बोर्ड के जरिए से जो एक नॉनवेज रेस्टोरेंट पर टंगा हुआ है. जी हां, सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नॉनवेज रेस्टोरेंट के बाहर लगे बोर्ड ने लोगों का ध्यान खींचा है. वीडियो में दिख रहा बोर्ड इतना मजेदार है कि उसे पढ़कर वेज खाने वालों के होश उड़ने तय हैं. वीडियो में रेस्टोरेंट पर लगा बोर्ड उन लोगों को सीधे सीधे तंज मार रहा है जो शाकाहारी हैं लेकिन मांसाहारी लोगों पर अपनी पसंद थोपते हैं. अब वीडियो को लेकर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

रेस्टोरेंट पर लगाया मजेदार बोर्ड

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नॉनवेज रेस्टोरेंट दिखाया गया है जिसके बाहर शवरमा का स्टॉल लगा है. लेकिन जैसे ही कैमरा रेस्टोरेंट के बोर्ड पर जाता है वहां एक मजेदार नोट लिखा हुआ है जिस पर लिखा है...

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“प्यारे पौधे खाने वालों,
चिकन ने हमें कभी ऑक्सीजन नहीं दी,
चिकन ने हमें कभी छाया नहीं दी,
चिकन का नुकसान ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं बना।
तो फिर पौधे और पेड़ क्यों खाएं?
चिकन खाओ.
हरा-भरा बनो, धरती बचाओ.”

यानी बोर्ड उल्टा तर्क देकर मजाक कर रहा है. कह रहा है कि पेड़-पौधे ऑक्सीजन और छाया देते हैं, जबकि चिकन ये सब नहीं देता, इसलिए पेड़-पौधे खाने के बजाय चिकन खाओ और पर्यावरण बचाओ. सबसे मजेदार बात है “Dear Plant Eaters” यानी “प्रिय पौधे खाने वालों” मानो चिकन खाने वाले नहीं, बल्कि पेड़-पौधे खाने वाले ही धरती के दुश्मन हों.

 
 
 
 
 
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यूजर्स बोले, चांद पर प्लॉट भी बेच देगा भाई

वीडियो को huzaifa_deraiya नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये भाई तो चांद पर जमीन तक बेच देगा. एक और यूजर ने लिखा...कमाल का सेल्समैन है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाली लाइन है.

यह भी पढ़ें: Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 03:11 PM (IST)
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