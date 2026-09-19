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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'

DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'

DUSU चुनाव में ABVP की जीत पर सौरव दास ने विपक्षी एकता और कांग्रेस के संगठन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विपक्ष के बंटे होने का फायदा सत्ता पक्ष को मिल रहा है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 19 Sep 2026 05:51 PM (IST)
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DUSU चुनाव में ABVP के अध्यक्ष समेत तीन पदों पर जीत दर्ज करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरव दास ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि छात्रों का बहुमत मौजूदा सत्ता के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष के बंटे होने का फायदा सत्ता पक्ष को मिल रहा है. दास ने कहा कि विजयी उम्मीदवारों को यह याद रखना चाहिए कि बहुमत ने उन्हें वोट नहीं दिया है.

उन्होंने कांग्रेस से पहले अपने संगठन को दुरुस्त करने की बात कही. उन्होंने बागी NSUI उम्मीदवार की जीत का उदाहरण देते हुए कहा कि टिकट नहीं मिलने के बावजूद उसने उपाध्यक्ष पद पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की. उन्होंने विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाए.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 19 Sep 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Saurav Das DUSU Election Results
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