DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
DUSU चुनाव में ABVP की जीत पर सौरव दास ने विपक्षी एकता और कांग्रेस के संगठन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विपक्ष के बंटे होने का फायदा सत्ता पक्ष को मिल रहा है.
DUSU चुनाव में ABVP के अध्यक्ष समेत तीन पदों पर जीत दर्ज करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरव दास ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि छात्रों का बहुमत मौजूदा सत्ता के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष के बंटे होने का फायदा सत्ता पक्ष को मिल रहा है. दास ने कहा कि विजयी उम्मीदवारों को यह याद रखना चाहिए कि बहुमत ने उन्हें वोट नहीं दिया है.
उन्होंने कांग्रेस से पहले अपने संगठन को दुरुस्त करने की बात कही. उन्होंने बागी NSUI उम्मीदवार की जीत का उदाहरण देते हुए कहा कि टिकट नहीं मिलने के बावजूद उसने उपाध्यक्ष पद पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की. उन्होंने विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाए.
I’m sorry but two observations from the DUSU results:— Saurav Das (@SauravDassss) September 19, 2026
1. A majority of students are against the present regime—but fractured, and hence it benefits the regime. But this is a silver lining. Those bagging positions must remember they are not kings or queens. The majority DID NOT… https://t.co/MvsW8a0me4