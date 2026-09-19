बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट

पश्चिम बंगाल के रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी के खेमे के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी के नामांकन को लेकर शनिवार को नया सियासी मोड़ सामने आया. पहले रबीउल ने चुनाव नहीं लड़ने और नामांकन वापस लेने की बात कही थी, लेकिन अब उनके अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की चर्चा है. एबीपी आनंदा की रिपोर्ट के मुताबिक, रबीउल ने एक करीबी सूत्र से कहा है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे.

रेजीनगर में यह घटनाक्रम नंदीग्राम के बाद सामने आया है, जहां ममता बनर्जी के खेमे की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी. इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का एलान किया था. समर्थन के कुछ ही घंटे बाद मिलन प्रधान की पुराने मामले में गिरफ्तारी की खबर सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस और ममता खेमे ने कार्रवाई के समय पर सवाल उठाए.

पहले कहा- चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब फैसले पर पुनर्विचार की चर्चा

रबीउल आलम चौधरी ने पहले उपचुनाव से हटने का फैसला बताते हुए प्रशासन की ओर से दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि पार्टी को नया चुनाव चिह्न मिला है और कार्यकर्ताओं को मैदान में नहीं उतारा जा रहा है. उनका दावा था कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, ऐसे में चुनाव लड़ना मुश्किल है.

रबीउल ने यह भी बताया था कि उन्होंने ममता बनर्जी से बात की है. इसके बाद अब उनके फैसले पर पुनर्विचार की चर्चा सामने आई है. एबीपी आनंदा की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपने करीबी सूत्र को पुनर्विचार की बात बताई है. हालांकि, शनिवार को नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बीच उनकी उम्मीदवारी को लेकर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है.

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