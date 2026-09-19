गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट

बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट

बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिल सकती है. उनके रेजीनगर उपचुनाव के प्रत्याशी ने नामांकन वापस लेने के बाद कहा है कि इस पर दोबारा विचार करूंगा.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी के खेमे के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी के नामांकन को लेकर शनिवार को नया सियासी मोड़ सामने आया. पहले रबीउल ने चुनाव नहीं लड़ने और नामांकन वापस लेने की बात कही थी, लेकिन अब उनके अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की चर्चा है. एबीपी आनंदा की रिपोर्ट के मुताबिक, रबीउल ने एक करीबी सूत्र से कहा है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे.

रेजीनगर में यह घटनाक्रम नंदीग्राम के बाद सामने आया है, जहां ममता बनर्जी के खेमे की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी. इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का एलान किया था. समर्थन के कुछ ही घंटे बाद मिलन प्रधान की पुराने मामले में गिरफ्तारी की खबर सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस और ममता खेमे ने कार्रवाई के समय पर सवाल उठाए.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
पहले नंदीग्राम फिर रेजीनगर, उपचुनाव से बाहर हुईं ममता, TMC के साथ कैसे हुआ खेल?
पहले नंदीग्राम फिर रेजीनगर, उपचुनाव से बाहर हुईं ममता, TMC के साथ कैसे हुआ खेल?
इंडिया
कर्नाटक KPSC चेयरमैन सस्पेंड, बेटी की फर्जीवाड़े से नौकरी मामले में कार्रवाई
कर्नाटक KPSC चेयरमैन सस्पेंड, बेटी की फर्जीवाड़े से नौकरी मामले में कार्रवाई
इंडिया
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
इंडिया
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत

पहले कहा- चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब फैसले पर पुनर्विचार की चर्चा

रबीउल आलम चौधरी ने पहले उपचुनाव से हटने का फैसला बताते हुए प्रशासन की ओर से दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि पार्टी को नया चुनाव चिह्न मिला है और कार्यकर्ताओं को मैदान में नहीं उतारा जा रहा है. उनका दावा था कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, ऐसे में चुनाव लड़ना मुश्किल है.

रबीउल ने यह भी बताया था कि उन्होंने ममता बनर्जी से बात की है. इसके बाद अब उनके फैसले पर पुनर्विचार की चर्चा सामने आई है. एबीपी आनंदा की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपने करीबी सूत्र को पुनर्विचार की बात बताई है. हालांकि, शनिवार को नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बीच उनकी उम्मीदवारी को लेकर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है.

यह भी पढ़िएः यूक्रेन को ड्रोन देने पर भड़का रूस, ब्रिटेन पर निकाला गुस्सा, कहा- साझेदारी...

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
TMC West Bengal Breaking News Abp News MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पहले नंदीग्राम फिर रेजीनगर, उपचुनाव से बाहर हुईं ममता, TMC के साथ कैसे हुआ खेल?
पहले नंदीग्राम फिर रेजीनगर, उपचुनाव से बाहर हुईं ममता, TMC के साथ कैसे हुआ खेल?
इंडिया
कर्नाटक KPSC चेयरमैन सस्पेंड, बेटी की फर्जीवाड़े से नौकरी मामले में कार्रवाई
कर्नाटक KPSC चेयरमैन सस्पेंड, बेटी की फर्जीवाड़े से नौकरी मामले में कार्रवाई
इंडिया
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
RPF कॉन्स्टेबल का महिला को पीटते वीडियो वायरल, क्या है मामला?
इंडिया
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के बाद NH-44 पर बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'
इंडिया
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
क्रिकेट
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
35 या उससे कम गेंद में सेंचुरी, T20 में सिर्फ दो भारतीयों ने किया ऐसा, अभिषेक नंबर-1
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली तीसरी फिल्म, 'आवारापन 2' को दी मात
'मिर्जापुर द मूवी' ने 'आवारापन 2' को दी मात, बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'
इंडिया
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
चिराग पासवान हुए भावुक, आंसू पोंछते आए नजर, देखें वीडियो
Home Tips
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
टेक्नोलॉजी
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
क्या है Bluetooth Tethering? जानें कब करना चाहिए इसका इस्तेमाल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget