'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया. उन्होंने कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद छात्रों और युवाओं का धन्यवाद करते हुए उन्होंने छात्रों के विभिन्न गुणों के बारे में बताया. कार्यक्रम की शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा, ‘आज हम सिस्टम बनाम छात्र के मुद्दे पर बात करेंगे कि ये सिस्टम क्या है, जिसके बारे में सभी छात्र बोलते हैं, कहते हैं. छात्र क्या होता है और छात्रों को सिस्टम कैसे दबा रहा है. कैसे छात्रों के भविष्य को सिस्टम चुनौती दे रहा है- आज हम इस विषय पर बात करेंगे.’

उन्होंने कहा, ‘छात्र क्या होता है? यह समझने की बात है कि छात्र भारत का भविष्य है. छात्रों के बिना कोई भी देश मजबूत नहीं बन सकता है और छात्र के भीतर अलग-अलग गुण होते हैं. छात्र का पहला बड़ा गुण- उनकी जिज्ञासा होती है. उनकी कुछ भी जानने की इच्छा और सवाल पूछने की इच्छा होती है. छात्र प्राकृतिक रूप से जिज्ञासु होते हैं, सवाल पूछते हैं. अलग-अलग विषयों पर सवाल पूछते हैं.’

छात्रों के गुणों के बारे में बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, ‘छात्रों का दूसरा गुण- मोहब्बत. छात्र नफरत नहीं करते हैं. छात्र एक-दूसरे से प्यार से बर्ताव करते हैं, एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. तीसरा गुण- विनम्रता (Humility), जो सवाल पूछता है, सवाल का जवाब ढूंढता है, उसमें अहंकार हो ही नहीं सकता है. इसलिए छात्र विनम्र होते हैं, निडर होते हैं, सहिष्णु होते हैं. वो दूसरी विचारधाराओं, दूसरी सोच को समझने की कोशिश करते हैं. लड़ते नहीं है, धमकाते नहीं है, डराते नहीं है और आखिर में छात्रों में सबसे बड़ा गुण- वो ईमानदार होते हैं और वे ईमानदारी से काम करते हैं.’