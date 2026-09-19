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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसीमा हैदर ने खोला सचिन का राज...बैंक बैलेंस को लेकर कही ऐसी बात

सीमा हैदर ने खोला सचिन का राज...बैंक बैलेंस को लेकर कही ऐसी बात

सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन मीणा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा अपने पति सचिन के गंदे कपड़ों और उसके रहने के ढंग को लेकर नाराज दिखाई देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Sep 2026 02:38 PM (IST)
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सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी को तो हर कोई जानता है. पाकित्सान से भारत आई सीमा अब अपने दूसरे पति और अपने बच्चों के साथ NCR में रहती है. ऐसे में उनके फॉलोअर्स को हर बार इस जोड़ी के नए राज देखने और सुनने को मिलते हैं. अब ऐसा ही एक राज खुद सीमा हैदर ने सचिन को लेकर खोला है जिसमें सचिन के बैंक बैलेंस को लेकर बातें कही गई हैं. इसके बाद सचिन मीणा का रिएक्शन भी देखने लायक होता है. इस राज को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

सीमा ने खोला सचिन का राज

सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन मीणा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा अपने पति सचिन के गंदे कपड़ों और उसके रहने के ढंग को लेकर नाराज दिखाई देती है. वो कहती है कि इस आदमी का मैं राज खोलने जा रही हूं. इसके पास धन दौलत, बैंक बैलेंस पैसा सबकुछ है लेकिन इस आदमी को गंदा रहने की आदत है मैं तो यही कहूंगी. इस पर सचिन बोलता है कि क्या दिक्कत है मेरे इस लुक से. सचिन कहता है कि आदमी किसी भी लेवल पर पहुंच जाए लेकिन...इतने में सीमा सचिन की बात काटते हुए कहती है कि साफ सफाई से लेवल का क्या लेना देना है.

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सचिन ने दी जोरदार सफाई

वीडियो में आगे दिखता है कि सचिन अपने बच्चे को गोद में ले लेता है और पूछता है कि बता इसमें और मुझ में क्या अंतर है. मैं इससे तो साफ ही दिख रहा हूं. इसके बाद सीमा कहती है कि बच्चे की साफ सफाई हमारे हाथ है वो हम पर डिपेंड है लेकिन आप तो ठीक से रह सकते हो. इसके बाद सीमा अपने पति सचिन को नए कपड़े खरीदने की सलाह देती है. वीडियो में और भी मजेदार बातें की गई हैं जो कि यूजर्स को कमेंट करने पर मजबूर कर रही है.

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यूजर्स बोले, बेचारे को लूट ही लोगे क्या

वीडियो को Seema Sachin Meena नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जब आप खुश रहते हैं तो हर लिबास आप पर जचता है. एक और यूजर ने लिखा...इतने कपड़े तो हम भी नहीं सिलवाते. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लूट लो बेचारे को.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 02:38 PM (IST)
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