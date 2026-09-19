अगर आप नेटफ्लिक्स पर एंटरटेनमेंट की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकिकि हम आपके लिए नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में और सीरीज लेकर आए हैं. इस लिस्ट में दो ऐसी फिल्में भी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. थिएटर्स में धूम मचाने के बाद ये अब ओटीटी पर भी धूम मचा रही है.

'विश्वनाथ एंड सन्स' और 'चुंबक'

पहले नंबर पर तमिल स्टार सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' मौजूद है. इसने वर्ल्डवाइड 250 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिलहाल ये नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद है सीरीज 'चुंबक'. नीना गुप्ता और अर्जुन बिजलानी की ये सीरीज 10 सितंबर को रिलीज हुई थी.

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'जीडीएन' और 'धमाल 4'

नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आर. माधवन की फिल्म 'GDN' है. ये भारतीय आविष्कारक जी.डी. नायडू के जीवन पर बेस्ड है. वहीं चौथे नंबर पर अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म 'धमाल 4' है. धमाल 4 ने थिएटर्स में वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था.

'गांधारी' और 'कोरियन कनकराजू'

तापसी पन्नू की फिल्म 'गांधारी' पांचवे नंबर पर है. वहीं वरुण तेज, रितिका नायक और सत्या की तेलुगू भाषा की एक्शन-हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'कोरियन कनकराजू' छठे नंबर पर है.

'अल्फा' और 'क्रू गर्ल'

आलिया भट्ट की यशराज फिल्म्स की स्पाई फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. हालांकि ये फिलहाल नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में सातवे नंबर पर बनी हुई है. वहीं आठवां स्थान 'क्रू गर्ल' को मिला है जो कनाडियन सीरीज है. ये 10 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.

'कॉकटेल 2' और 'न्यूटन्स थर्ड लॉ'

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की लव ट्रायंगल पर बेस्ड फिल्म 'कॉकटेल 2' ने सिनेमाघरों में अच्छी कमाई करने के बाद नेटफ्लिक्स पर दस्तक दी थी. होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नौवें नंबर पर मौजूद है. वहीं लिस्ट में आखिरी और दसवां स्थान 'न्यूटन्स थर्ड लॉ' को मिला है. ये तमिल फिल्म है जो जुलाई में थिएटर्स में आई थी. इसके बाद इसे ओटीटी पर स्ट्रीम किया गया था.

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