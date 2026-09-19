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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये विजय परिषद की राष्ट्र..., ABVP की जीत पर अमित शाह से राजनाथ तक ने दी ऐसे बधाई

'ये विजय परिषद की राष्ट्र..., ABVP की जीत पर अमित शाह से राजनाथ तक ने दी ऐसे बधाई

राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ABVP छात्र हितों और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ काम करती रहेगी. नितिन नबीन बोले कि यह जीत विकसित भारत के विजन में योगदान के मजबूत संकल्प को भी दिखाती है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 19 Sep 2026 06:10 PM (IST)
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  • भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने युवा विश्वास को सकारात्मक राजनीति से जोड़ा।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ (DUSU) के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के चार में से तीन सीटों पर जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने हर्ष जताते हुए छात्र नेताओं को जीत की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अभाविप को DUSU चुनाव में जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह जीत युवाओं को Nation First यानी राष्ट्र प्रथम की नीति में अटूट विश्वास का प्रतीक है.

ABVP के कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे- शाह

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार (19 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) को बधाई दी. उन्होंने कहा, ‘दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ABVP की शानदार जीत पर परिषद के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई. यह विजय परिषद की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा और छात्रहित के प्रति समर्पण पर युवाओं के अटूट भरोसे को दर्शाती है.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिषद के कार्यकर्ता इस जीत से मिली नई ऊर्जा और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलते हुए छात्रहितों और राष्ट्र निर्माण के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे.’

ABVP आगे इसी समर्पण के साथ काम करती रहेगी- राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, ‘दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP की शानदार सफलता पर सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह जीत युवाओं के Nation First (राष्ट्र प्रथम) की नीति में अटूट विश्वास का प्रतीक है.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि ABVP छात्र हितों, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ इसी समर्पण से कार्य करती रहेगी. अभाविप की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं!’

पॉजिटिव और रचनात्मक छात्र राजनीति में युवाओं का भरोसा- BJP अध्यक्ष 

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, ‘मेरे सभी युवा साथियों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में DUSU चुनाव में ABVP की ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई! यह सकारात्मक और रचनात्मक छात्र राजनीति में युवाओं के निरंतर भरोसे को दिखाता है, जो राष्ट्र प्रथम की भावना में निहित है.’

उन्होंने कहा, ‘इसके साथ ही, यह विकसित भारत के विजन में योगदान देने के उनके मजबूत संकल्प को भी दर्शाती है.’ नितिन नबीन ने आगे कहा कि सभी विजेता उम्मीदवारों और इस जीत को मुमकिन बनाने के लिए अथक मेहनत करने वाले सभी लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं.’ 

यह भी पढ़ेंः DUSU चुनाव में ABVP ने लहराया परचम तो किरेन रिजिजू बोले, 'युवाओं की आवाज और...

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 19 Sep 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
DUSU Abvp Nitin Nabin AMIT SHAH RAJNATH SINGH
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