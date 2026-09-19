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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमुंबई का ये हाल देख दुखी हुआ विदेशी, गेटवे ऑफ इंडिया का हाल देख आ जाएगी शर्म

मुंबई का ये हाल देख दुखी हुआ विदेशी, गेटवे ऑफ इंडिया का हाल देख आ जाएगी शर्म

वायरल वीडियो में एक विदेशी शख्स गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा दिखाई देता है. वह कैमरे के सामने बात करते हुए धीरे-धीरे कैमरा समुद्र की तरफ घुमाता है. जैसे ही कैमरा पानी की ओर जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देश की सबसे मशहूर जगहों में से एक है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग घूमने और खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद करने पहुंचते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इसी खूबसूरत जगह की एक ऐसी तस्वीर दिखा दी, जिसे देखकर शायद कई लोग असहज हो जाएं. वीडियो में एक विदेशी शख्स गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा नजर आता है और कैमरा समुद्र की तरफ घुमाते ही पानी में तैरती प्लास्टिक और गंदगी दिखाई देने लगती है. इस नजारे को देखकर विदेशी शख्स जो बात कहता है, वही अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

कैमरा समुद्र की तरफ घुमाया तो दिखी गंदगी

वायरल वीडियो में एक विदेशी शख्स गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा दिखाई देता है. वह कैमरे के सामने बात करते हुए धीरे-धीरे कैमरा समुद्र की तरफ घुमाता है. जैसे ही कैमरा पानी की ओर जाता है, वहां किनारे के पास प्लास्टिक और गंदगी तैरती हुई नजर आती है. गेटवे ऑफ इंडिया जैसी चर्चित जगह के ठीक सामने ऐसा नजारा देखकर वह शख्स हैरान नजर आता है.

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‘ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है’

वीडियो में विदेशी शख्स इस नजारे की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है. उसका कहना है कि यह इंडिया की सबसे महंगी जगहों में से एक गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक पास का हाल है. इसके बाद वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर आपको यह सब नॉर्मल लगता है, तो उसे माफ कीजिए, यह नॉर्मल नहीं है.

उसकी यह बात वीडियो का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा है. क्योंकि जिस जगह को देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंचते हैं, उसी के पास समुद्र में तैरती गंदगी का नजारा कैमरे में कैद हो गया.

विदेशी ने दिखाया वो सच, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल

वीडियो में विदेशी शख्स किसी लंबी स्पीच के बजाय सिर्फ कैमरा घुमाकर आसपास का नजारा दिखाता है और फिर अपनी बात रखता है. लेकिन कुछ सेकेंड के इस वीडियो में समुद्र के पानी में दिखाई दे रही प्लास्टिक और गंदगी ने पूरा ध्यान खींच लिया. वीडियो देखने वाले लोग अब यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी चर्चित जगह के आसपास इस तरह की गंदगी कैसे दिखाई दे सकती है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखने के बाद यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों को विदेशी शख्स की बात इसलिए भी चुभ रही है क्योंकि उसने किसी दूर-दराज इलाके की तस्वीर नहीं दिखाई, बल्कि गेटवे ऑफ इंडिया जैसी मशहूर जगह के आसपास का नजारा अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है.

वीडियो में वह जिस अंदाज में कहता है कि ‘ये नॉर्मल नहीं है’, वही लाइन अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. कुछ यूजर्स का कहना है कि सार्वजनिक जगहों को साफ रखना सिर्फ प्रशासन की नहीं, बल्कि वहां पहुंचने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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