मुंबई का ये हाल देख दुखी हुआ विदेशी, गेटवे ऑफ इंडिया का हाल देख आ जाएगी शर्म

मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देश की सबसे मशहूर जगहों में से एक है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग घूमने और खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद करने पहुंचते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इसी खूबसूरत जगह की एक ऐसी तस्वीर दिखा दी, जिसे देखकर शायद कई लोग असहज हो जाएं. वीडियो में एक विदेशी शख्स गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा नजर आता है और कैमरा समुद्र की तरफ घुमाते ही पानी में तैरती प्लास्टिक और गंदगी दिखाई देने लगती है. इस नजारे को देखकर विदेशी शख्स जो बात कहता है, वही अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

कैमरा समुद्र की तरफ घुमाया तो दिखी गंदगी

वायरल वीडियो में एक विदेशी शख्स गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा दिखाई देता है. वह कैमरे के सामने बात करते हुए धीरे-धीरे कैमरा समुद्र की तरफ घुमाता है. जैसे ही कैमरा पानी की ओर जाता है, वहां किनारे के पास प्लास्टिक और गंदगी तैरती हुई नजर आती है. गेटवे ऑफ इंडिया जैसी चर्चित जगह के ठीक सामने ऐसा नजारा देखकर वह शख्स हैरान नजर आता है.

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‘ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है’

वीडियो में विदेशी शख्स इस नजारे की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है. उसका कहना है कि यह इंडिया की सबसे महंगी जगहों में से एक गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक पास का हाल है. इसके बाद वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर आपको यह सब नॉर्मल लगता है, तो उसे माफ कीजिए, यह नॉर्मल नहीं है.

उसकी यह बात वीडियो का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा है. क्योंकि जिस जगह को देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंचते हैं, उसी के पास समुद्र में तैरती गंदगी का नजारा कैमरे में कैद हो गया.

विदेशी ने दिखाया वो सच, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल

वीडियो में विदेशी शख्स किसी लंबी स्पीच के बजाय सिर्फ कैमरा घुमाकर आसपास का नजारा दिखाता है और फिर अपनी बात रखता है. लेकिन कुछ सेकेंड के इस वीडियो में समुद्र के पानी में दिखाई दे रही प्लास्टिक और गंदगी ने पूरा ध्यान खींच लिया. वीडियो देखने वाले लोग अब यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी चर्चित जगह के आसपास इस तरह की गंदगी कैसे दिखाई दे सकती है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखने के बाद यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों को विदेशी शख्स की बात इसलिए भी चुभ रही है क्योंकि उसने किसी दूर-दराज इलाके की तस्वीर नहीं दिखाई, बल्कि गेटवे ऑफ इंडिया जैसी मशहूर जगह के आसपास का नजारा अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है.

वीडियो में वह जिस अंदाज में कहता है कि ‘ये नॉर्मल नहीं है’, वही लाइन अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. कुछ यूजर्स का कहना है कि सार्वजनिक जगहों को साफ रखना सिर्फ प्रशासन की नहीं, बल्कि वहां पहुंचने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है.

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