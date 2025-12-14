शादी का माहौल आमतौर पर रस्मों, परंपराओं और भावुक पलों से भरा होता है, लेकिन अब शादियों में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, जहां दुल्हनें भी अपने अंदाज से पूरी महफिल लूट लेती हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें कभी दूल्हा डांस से छा जाता है तो कभी दुल्हन अपने मूव्स से सबको हैरान कर देती है. इसी कड़ी में इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन ने शादी के डांस फ्लोर पर अपने दूल्हे के सामने ऐसा डांस किया कि वहां मौजूद बाराती, रिश्तेदार और यहां तक कि दूल्हा खुद भी देखते रह गया.

यार माफिया गाने पर दुल्हन ने जमकर लगाए ठुमके

दरअसल, वायरल वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, जहां दुल्हन पारंपरिक लाल जोड़े और भारी गहनों में सजी नजर आ रही है. चारों तरफ शादी की रंगीन लाइटें, बैंड-बाजा और बारातियों की भीड़ मौजूद है. इसी बीच डीजे पर ‘यार माफिया’ गाना बजता है और दुल्हन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस फ्लोर पर उतर आती है. दुल्हन के चेहरे के एक्सप्रेशन, हाथों की अदाएं और स्टेप्स इतने दमदार हैं कि कुछ ही सेकंड में सारी नजरें उसी पर टिक जाती हैं.

दुल्हन के मूव्ज देख ससुराल वालों के उड़े होश

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुल्हन बिना किसी झिझक के अपने दूल्हे के सामने डांस कर रही है. कभी वह आंखों से एक्सप्रेशन देती है तो कभी हाथ उठाकर गाने के बोलों पर परफेक्ट मूव्स दिखाती है. दूल्हा भी पास में खड़ा होकर मुस्कुराते हुए दुल्हन का डांस देखता रहता है. आसपास खड़ी महिलाएं और बारात में शामिल लोग पहले तो हैरान होते हैं, फिर तालियों और हंसी के साथ दुल्हन का हौसला बढ़ाने लगते हैं.

यूजर्स बोले, ससुराल वालों की फील्डिंग सेट है

वीडियो को __mahi_b_72 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हरी साड़ी वाली आंटी जी लगता है सास है. एक और यूजर ने लिखा...ये दुल्हन तो माफिया है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ससुराल वालों की फील्डिंग सेट है.

