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फावड़े से मलबा हटा छात्रों को बचाते दिखे लोग- DU हादसे का दर्दनाक वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर डीयू में हुए हादसे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें चारों ओर भीड़ दिखाई दे रही है और जमीन से मलबा कई फीट ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Sep 2026 03:42 PM (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास स्थित छात्र बहुल सत्य निकेतन इलाके में रविवार, 6 सितंबर 2026 को दोपहर लगभग 1:33 बजे एक बहुमंजिला इमारत भरभराकर गिर गई. इस हादसे के बाद का खौफनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग कार के ऊपर चढ़कर फावड़े से मलबा हटाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी. वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी हादसे का वीडियो हो रहा वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर डीयू में हुए हादसे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें चारों ओर भीड़ दिखाई दे रही है और जमीन से मलबा कई फीट ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है. इस मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. वीडियो में लोग अपने स्तर पर फावड़े से मलबा हटाकर लोगों और छात्रों को बाहर निकालने का काम करते दिख रहे हैं. वीडियो में एक कार भी दिखाई दे रही है जो मलबे में दबकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है.

करीब 50 छात्रों के दबे होने की जताई जा रही आशंका

आपको बता दें कि जिस कैंपस में यह हादसा हुआ है इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में कई पीजी और हॉस्टल होने के कारण हादसे के समय इमारत में करीब 50 छात्रों के फंसे होने की आशंका जताई गई है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ते हैं. चश्मदीदों के अनुसार, हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और कथित तौर पर बेसमेंट के कमजोर पिलर निर्माण या मरम्मत कार्य के कारण यह दुर्घटना हुई, जिसके तुरंत बाद दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की गाड़ियां, दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ (NDRF) की टीमों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर युद्धस्तर पर राहत कार्य शुरू किया.

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यूजर्स के फूल गए हाथ पैर

वीडियो को 𝐌𝐑.𝐏𝐫𝐚𝐯𝐢𝐧𝐇𝐢𝐫𝐯𝐞 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर कमेंट करते हुए अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भगवान सभी की रक्षा करे. एक और यूजर ने लिखा...लगता है दिल्ली को किसी की नजर लग गई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सभी छात्र सुरक्षित रहें ऐसी मेरी कामना है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 03:42 PM (IST)
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