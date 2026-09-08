IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमेरी बेइज्जती की, पैसा अब भी बकाया... पाकिस्तान के पूर्व कोच ने खोली PCB की पोल

मेरी बेइज्जती की, पैसा अब भी बकाया... पाकिस्तान के पूर्व कोच ने खोली PCB की पोल

पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे PCB ने उनकी बेइज्जती की. इसके अलावा उन्होंने PCB पर पैसे बकाया होने का भी आरोप लगाया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 08 Sep 2026 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोल खोलकर रख दी. उन्होंने बताया कि बोर्ड में एक बदलाव के बाद उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ. उनकी बेइज्जती की गई और उनका बकाया पैसा अब तक नहीं दिया गया है. टीम की खोई हुई गरिमा को वापस लाने की उम्मीद से गिलेस्पी को टीम से जोड़ा गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका. 

आकिब जावेद के आने से बदली चीजें 

'द टेलीग्राफ' को दिए इंटरव्यू में जेसन गिलेस्पी ने बताया कि आकिब जावेद के चीफ सिलेक्टर बनने के बाद सबकुछ बदल गया. उन्होंने कहा, "उस पल के बाद मेरा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रिश्ता बिल्कुल बदल गया. आकिब आए उन्होंने सबकुछ ले लिया. मुझे ऐसा लगा कि हर चीज की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी."

गिलेस्पी ने आगे कहा, "मैं टेस्ट टीम की देखभाल करने, उसे मैनेज करने, खिलाड़ियों और स्टाफ का ध्यान रखने और सिलेक्शन में भूमिका निभाने से लेकर, अब किसी भी चीज में कोई भूमिका न होने की स्थिति में आ गया. इस अनुभव ने मेरा उत्साह खत्म कर दिया और कोचिंग से मेरा मन हटा दिया. इससे मुझ पर मानसिक असर पड़ा, जिससे मैं खुद पर शक करने लगा और मैं सोचने लगा कि क्या मैं अब भी इस खेल से जुड़ा रहना चाहता हूं?"

मेरी बेइज्जती की गई

पूर्व पाक कोच ने कहा, "मेरी बेइज्जती की गई और मुझे कमतर समझा गया. मैं इसके लिए आकिब जावेद को जिम्मेदार मानता हूं. हमारी पहली मीटिंग में वह बहुत रौब और दिखावे के साथ आए ताकि यह दिखा सकें कि वही इंचार्ज हैं. उन्होंने कहा 'हमें यही करना है.' मैंने उनकी बात सुनी और 'ठीक है' कह दिया. ऐसा होता रहा, मैंने उसकी कुछ बातों का विरोध किया. उसी पल मुझे लग गया था कि बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह क्या करने वाला है. कोई भी तालमेल नहीं होने वाला था."

यह भी पढ़ें: 2 रन से बचा गेल का रिकॉर्ड, MI के बल्लेबाज ने जड़े 173 रन; 16 चौके-12 छक्के

पैसा अब भी बकाया 

गिलेस्पी ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान बोर्ड पर अब भी उनकी कोचिंग का पैसा बकाया है. गिलेस्पी ने कहा, "पसीबी को अभी भी मुझे हजारों डॉलर देने हैं, लेकिन मैं कभी भी 'हां में हां मिलाने वाला' नहीं बनने वाला था. मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता. मैंने अपने पूरे करियर में कभी ऐसा नहीं किया, और जाहिर तौर पर मैं बदलने वाला भी नहीं था."

उन्होंने आगे कहा, "मैं चुप रह सकता था, हर बात मान सकता था और अपनी सैलरी ले सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं. मुझे कहीं न कहीं पता था कि कुछ महीनों में मुझे वैसे भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा."

 

यह भी पढ़ें: 'PCB ने अपमान किया...', मोहसिन नकवी पर भड़के पाकिस्तानी क्रिकेटर, कोच पर भी लगाया आरोप

Published at : 08 Sep 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
PCB Jason Gillespie Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'PCB ने अपमान किया...', मोहसिन नकवी पर भड़के पाकिस्तानी क्रिकेटर, कोच पर भी लगाया आरोप
'PCB ने अपमान किया...', मोहसिन नकवी पर भड़के पाकिस्तानी क्रिकेटर, कोच पर भी लगाया आरोप
क्रिकेट
2 रन से बचा गेल का रिकॉर्ड, MI के बल्लेबाज ने जड़े 173 रन; 16 चौके-12 छक्के
2 रन से बचा गेल का रिकॉर्ड, MI के बल्लेबाज ने जड़े 173 रन; 16 चौके-12 छक्के
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
क्रिकेट
BCCI या अफगानिस्तान, DDCA को कौन देगा अरुण जेटली स्टेडियम का किराया?
BCCI या अफगानिस्तान, DDCA को कौन देगा अरुण जेटली स्टेडियम का किराया?
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
इंडिया
सौरव दास-रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस, गौरव भाटिया ने क्या कहा?
सौरव दास-रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस, गौरव भाटिया ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
इंडिया
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
जनरल नॉलेज
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget