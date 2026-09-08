रानू मंडल का घर हुआ रिनोवेट, खुशी में लता मंगेशकर की आवाज में गुनगुनाया गाना

सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके घर का बदला हुआ रूप देखने को मिल रहा है. कभी पुराने और साधारण नजर आने वाले इस घर के अंदर अब पेंट कराकर उसे काफी बेहतर किया गया है. घर की बदली हुई तस्वीर देखकर रानू मंडल भी बेहद खुश नजर आ रही हैं. इसी खुशी के माहौल में उन्होंने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया. वीडियो में वह फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ के मशहूर गाने ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’ को अपनी खास आवाज में गाती सुनाई देती हैं. उनकी आवाज का अंदाज सुनकर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान एक बार फिर उनकी तरफ चला गया है. खास बात यह है कि वीडियो देखने वाले कई लोग उनकी आवाज की तुलना दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की आवाज से कर रहे हैं.

घर की नई रंगत के बीच शुरू हो गया गाने का दौर

वीडियो में घर के अंदर की दीवारें पहले के मुकाबले बदली हुई नजर आती हैं. पेंट होने के बाद घर का लुक पहले से साफ-सुथरा और नया दिखाई दे रहा है. इस बदलाव के बीच रानू मंडल के चेहरे पर खुशी भी नजर आती है. इसी दौरान वह बिना किसी खास तैयारी के गाना गुनगुनाने लगती हैं. जैसे ही उनकी आवाज में ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’ सुनाई देता है, वीडियो का पूरा माहौल ही बदल जाता है. रानू मंडल गाने को अपने अंदाज में गाती दिखाई देती हैं और यही हिस्सा लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है.

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लता मंगेशकर की आवाज से तुलना कर रहे लोग

रानू मंडल की आवाज का जिक्र हो और लता मंगेशकर का नाम न आए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. इस वीडियो में भी उनकी आवाज सुनने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तुलना लता मंगेशकर से करते नजर आ रहे हैं. कई लोगों को उनकी आवाज में लता जी की झलक महसूस हो रही है. हालांकि वीडियो में रानू मंडल अपने अंदाज में गाना गुनगुनाती नजर आती हैं, लेकिन उनकी आवाज का उतार-चढ़ाव लोगों को पुराने दौर की याद दिला रहा है.

सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में आईं रानू मंडल

रानू मंडल का नाम सोशल मीडिया के लिए नया नहीं है. रेलवे स्टेशन पर गाना गाते हुए उनका वीडियो वायरल होने के बाद वह देशभर में चर्चा में आई थीं. अब उनके घर का बदला हुआ रूप और उसके बाद गाया गया गाना फिर से लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग उनके लिए शुभकामनाएं लिख रहे हैं और उनके नए घर की तस्वीर देखकर खुशी जाहिर कर रहे हैं.

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यूजर्स बोले- खुशी देखकर अच्छा लगा

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. कुछ लोगों ने रानू मंडल के चेहरे की खुशी को सबसे खास बताया, तो कुछ ने उनकी आवाज की तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि घर में बदलाव देखकर उनकी खुशी साफ दिखाई दे रही है. वहीं कुछ लोग गाने के अंदाज को सुनकर लता मंगेशकर की याद आने की बात कर रहे हैं. कुल मिलाकर घर की नई रंगत और रानू मंडल की सुरीली आवाज ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

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