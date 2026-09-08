म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'

दिल्ली में मणिपुर के म्यूजिक टीचर चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के मामले ने सियासी पारा चढा दिया है. इसे लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय पर सवाल उठाया और इस दौरान उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जिक्र किया, जिसका केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब हत्या जैसी घटनाएं होती है तो उसमें राज्य क्यों देखा जाता है. रिजिजू ने कहा, 'वे आखिर हैं तो हिंदुस्तान से ही. ये राजनीति का विषय नहीं है.'

तेजी से होगी कार्रवाई: रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द गिरफ्तारियां की हैं. दिल्ली पुलिस ने मुझे बताया है कि लगभग 8-10 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दायर की जाएगी ताकि जल्द से जल्द सजा मिल सके. कठोर सजा मिलना बहुत आवश्यक है. इस घटना को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं. मैं विक्रम सिंह के परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और अपनी सहानुभूति देता हूं. साथ ही मैं आश्वासन भी देता हूं कि जो भी कार्रवाई होगी बहुत तेजी से होगी और बहुत कड़ी कार्रवाई होगी.'

आठ लोगों की हुई गिरफ्तारी

उन्होंने कहा, 'ये बहुत दुखद घटना है. विक्रम सिंह जो मणिपुर से हैं, एक संगीतकार हैं, उन्हें दक्षिणी दिल्ली के कुछ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव और ढाबा कर्मचारियों से रात को झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और बाद में उनकी मौत हो गई. मैंने साउथ दिल्ली रेंज के IGP और दिल्ली में स्पेशल पुलिस सेल के DCP और ज्वाइंट कमिश्नर से बात की है. जो आठ लोग इसमें शामिल हैं, आठों के आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. मणिपुर के निवासी विक्रम सिंह के परिवार के लोगों से भी पुलिस ने मुलाकात की है. कल उनके शव को मणिपुर ले जाया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, 'पुलिस से बात करने के बाद पता चल चुका है, 8 लोगों के बैकग्राउंड भी साफ हैं. ये ढाबे में काम करने वाले लोग हैं. रात में शोर-शराबे को लेकर ये घटना हुई. पुलिस ने बताया है कि 2 हफ्तों के अंदर कठोर चार्जशीट भी दायर की जाएगी. कठोर सजा होनी चाहिए. आरोपी 8 लोग अलग-अलग राज्यों से हैं.'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'मणिपुर के मशहूर म्यूजिशियन चोंगथम विक्रम सिंह के घर के बाहर कुछ लोग शोर कर रहे थे. उन्हीं को रोकने के लिए वे नीचे गए और इसी बात पर उन्हें पीट-पीटकर मार डाला गया. एक पिता की हत्या उसके अपने ही घर के बाहर, उसके ही देश की राजधानी में कर दी गई. ऐसी कई घटनाओं के बाद, आज दिल्ली में रहने वाला हर नॉर्थ-ईस्ट का परिवार यही सवाल पूछ रहा है कि क्या हम यहां सुरक्षित हैं? अमित शाह का गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इस बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए क्या कर रही है, खासकर नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ?'