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पानी को लेकर आपस में भिड़ी पाक सेना, एक दूसरे को नोचने लगे जवान

वायरल वीडियो में कई जवान एक-दूसरे से हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस झड़प में करीब 22 जवान घायल हुए हैं. वीडियो देखकर हर कोई हैरान है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Sep 2026 05:48 PM (IST)
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पाकिस्तान में पानी की किल्लत आम लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है, लेकिन अब इसी पानी को लेकर पाकिस्तानी सेना के जवानों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दक्षिण वजीरिस्तान इलाके का है, जहां पानी के टैंकर को लेकर सेना के अलग-अलग जवान आपस में भिड़ गए. मामला इतना बढ़ा कि SSG, फ्रंटियर कोर यानी FC और खुफिया विभाग से जुड़े जवानों के बीच जमकर लात-घूंसे चलने लगे. वायरल वीडियो में कई जवान एक-दूसरे से हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस झड़प में करीब 22 जवान घायल हुए हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह देश की सुरक्षा के लिए तैनात जवान मौजूद हों, वहां पानी जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर ही इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया.

पहले कहासुनी, फिर अचानक शुरू हो गई मारपीट

दरअसल, आसमान मंजा इलाके में सेना के जवानों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. यहां रोजाना टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाता है. इसी दौरान पानी का टैंकर पहुंचा तो पहले पानी भरने को लेकर SSG और खुफिया विभाग से जुड़े जवानों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि जवान एक-दूसरे पर टूट पड़े. इसके बाद FC के जवान भी इस झड़प में शामिल हो गए और मौके पर कई मिनट तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

वीडियो में दिखी ऐसी तस्वीर, देखकर लोग रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कई जवानों को एक-दूसरे पर लात और घूंसे बरसाते हुए देखा जा सकता है. कुछ जवानों के बीच मैदान में हाथापाई होती दिखाई देती है, जबकि बाद में झगड़ा मुख्यालय की तरफ तक पहुंचता नजर आता है. वीडियो में मौजूद लोगों की संख्या और मारपीट की तीव्रता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला अचानक कितना गंभीर हो गया था. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

पानी की कमी बनी झगड़े की वजह?

दक्षिण वजीरिस्तान लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे इलाकों में शामिल है. आपके दिए विवरण के मुताबिक, इलाके के करीब 60 फीसदी हिस्से में पानी की सप्लाई टैंकरों पर निर्भर बताई जा रही है. ऐसे में जब सीमित पानी लेकर टैंकर पहुंचता है तो पहले पानी लेने को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. इसी समस्या के बीच सेना के जवानों के बीच हुई कथित मारपीट ने अब सोशल मीडिया पर अलग ही चर्चा छेड़ दी है.

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सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोग कर रहे तरह-तरह के कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस घटना पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग पाकिस्तान में पानी की समस्या को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ यूजर्स सेना के जवानों के बीच हुई कथित मारपीट पर हैरानी जता रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि जब पानी जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर सुरक्षा बलों के जवान ही आपस में भिड़ने लगें, तो इलाके में आम लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. वहीं कुछ यूजर्स इसे सेना में अनुशासन और सुविधाओं से जुड़ा गंभीर सवाल बता रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 05:48 PM (IST)
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