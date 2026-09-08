पानी को लेकर आपस में भिड़ी पाक सेना, एक दूसरे को नोचने लगे जवान

पाकिस्तान में पानी की किल्लत आम लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है, लेकिन अब इसी पानी को लेकर पाकिस्तानी सेना के जवानों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दक्षिण वजीरिस्तान इलाके का है, जहां पानी के टैंकर को लेकर सेना के अलग-अलग जवान आपस में भिड़ गए. मामला इतना बढ़ा कि SSG, फ्रंटियर कोर यानी FC और खुफिया विभाग से जुड़े जवानों के बीच जमकर लात-घूंसे चलने लगे. वायरल वीडियो में कई जवान एक-दूसरे से हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस झड़प में करीब 22 जवान घायल हुए हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह देश की सुरक्षा के लिए तैनात जवान मौजूद हों, वहां पानी जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर ही इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया.

पहले कहासुनी, फिर अचानक शुरू हो गई मारपीट

दरअसल, आसमान मंजा इलाके में सेना के जवानों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. यहां रोजाना टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाता है. इसी दौरान पानी का टैंकर पहुंचा तो पहले पानी भरने को लेकर SSG और खुफिया विभाग से जुड़े जवानों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि जवान एक-दूसरे पर टूट पड़े. इसके बाद FC के जवान भी इस झड़प में शामिल हो गए और मौके पर कई मिनट तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

Peak Military Discipline, Saarrrr… 😂😂



दुश्मन ने हमला नहीं किया, फिर भी जंग छिड़ गई! 😂



पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दक्षिण वज़ीरिस्तान में असमान मंज़ा मिलिट्री ब्रिगेड में पानी की कमी को लेकर SSG कमांडो, सेना, FC और FIU के जवान आपस में ही भिड़ गए।



बताया जा रहा है कि… pic.twitter.com/8q12PuJA1e — Indian🇮🇳 (@singh31919) September 8, 2026

वीडियो में दिखी ऐसी तस्वीर, देखकर लोग रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कई जवानों को एक-दूसरे पर लात और घूंसे बरसाते हुए देखा जा सकता है. कुछ जवानों के बीच मैदान में हाथापाई होती दिखाई देती है, जबकि बाद में झगड़ा मुख्यालय की तरफ तक पहुंचता नजर आता है. वीडियो में मौजूद लोगों की संख्या और मारपीट की तीव्रता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला अचानक कितना गंभीर हो गया था. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

पानी की कमी बनी झगड़े की वजह?

दक्षिण वजीरिस्तान लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे इलाकों में शामिल है. आपके दिए विवरण के मुताबिक, इलाके के करीब 60 फीसदी हिस्से में पानी की सप्लाई टैंकरों पर निर्भर बताई जा रही है. ऐसे में जब सीमित पानी लेकर टैंकर पहुंचता है तो पहले पानी लेने को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. इसी समस्या के बीच सेना के जवानों के बीच हुई कथित मारपीट ने अब सोशल मीडिया पर अलग ही चर्चा छेड़ दी है.

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सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोग कर रहे तरह-तरह के कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस घटना पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग पाकिस्तान में पानी की समस्या को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ यूजर्स सेना के जवानों के बीच हुई कथित मारपीट पर हैरानी जता रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि जब पानी जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर सुरक्षा बलों के जवान ही आपस में भिड़ने लगें, तो इलाके में आम लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. वहीं कुछ यूजर्स इसे सेना में अनुशासन और सुविधाओं से जुड़ा गंभीर सवाल बता रहे हैं.

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