Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय

योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय

अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 9 साल पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में अव्यवस्था थी, बेईमानी, मक्कारी सरकार करती थी.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 08 Sep 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का 50 फीसदी मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है, अब आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय 8000 से 12000 किया है. इसके साथ ही सीएम योगी ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भी मानदेय बढ़ाया है, जो 4000 से 6000 करने का ऐलान किया है.

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के अंदर इन सभी आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को प्रतिवर्ष 5 लाख की कैशलेस की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा. ये केवल एक बार के लिए नहीं है, हर साल उनके लिए 5 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेजेस में ये सुविधा उन्हें उपलब्ध होगी.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जो मानदेय पहले 3000 मिलता था, उसे 8000 प्रतिमाह बढ़ाया गया था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है हम उसको बढ़ा करके 12000 प्रतिमाह करने जा रहे हैं. सहायिकाओं का जो पहले 1500 मिलता था, हमने उसको पहले बढ़ा करके 1500 से 4000 किया और 4000 से अब हम उसको बढ़ा करके 6000 करने जा रहे हैं.

9 साल पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में अव्यवस्था थी- सीएम योगी

अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने नव-नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं को नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम में यह ऐलान किया है. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज से 9 साल पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में अव्यवस्था थी, बेईमानी, मक्कारी सरकार करती थी. एक शराब माफिया पोषाहार का काम संचालित करता था. वह व्यवस्था को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखता था, परिणाम ये था कि आंगनबाड़ी केंद्र अस्त व्यस्त थे. सरकार और माफिया मिलकर व्यवस्था को चौपट करते थे, गाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनते थे.

2017 के पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में टाट लेकर आते थे मासूम बच्चे 

सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 के पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में जो मासूम बच्चे आते थे, वह अपना टाट लेकर आते थे. वहां न पेयजल होता था, न ही गुणवत्तापूर्ण रेसिपी दी जाती थी. केंद्र सरकार पैसा देती थी लेकिन राज्य में ऐसी सरकार थी जो संवेदनहीन थी. वह न तो क्रय करती थी, अगर करती थी तो वह पैसा माफियाओं के हाथ चला जाता था. परिणाम था कि आंगनबाड़ी केंद्र वीरान पड़े रहते थे.

और पढ़ें
Published at : 08 Sep 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौशांबी में महिला कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, CO को सौंपी गई जांच
कौशांबी में महिला कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, CO को सौंपी गई जांच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूट्यूबर हुदा जरीवाला गिरफ्तार, CM योगी पर की थी टिप्पणी
यूट्यूबर हुदा जरीवाला गिरफ्तार, CM योगी पर की थी टिप्पणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल में बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद की होगी ASI जांच, पुलिस फोर्स तैनात
संभल में बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद की होगी ASI जांच, पुलिस फोर्स तैनात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
इंडिया
सौरव दास-रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस, गौरव भाटिया ने क्या कहा?
सौरव दास-रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस, गौरव भाटिया ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
इंडिया
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
एग्रीकल्चर
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरीका
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरीका
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget