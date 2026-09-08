सौरव दास-रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस, गौरव भाटिया ने क्या कहा?

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है. उन्होंने मंगलवार (8 सितंबर) को एक्स पोस्ट में कहा कि दो करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है.

गौरव भाटिया ने कहा, ''जब आरोप अपनी सीमा लांघते हैं, तब कानून अपनी लकीर खींचता है. 2 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा. कल यह मानहानि मामला माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा. ना कोई सोशल मीडिया ट्रायल. ना बयानों की जंग. सिर्फ तथ्य, सबूत और कानून का राज. सच की परीक्षा वहीं होगी जहां होनी चाहिए- अदालत में.''

गौरव भाटिया और सौरव दास के बीच पांच सितंबर को एक्स पर विवाद शुरू हुआ था. सौरव दास ने गौरव भाटिया की तस्वीर वाली एक ग्राफिक्स शेयर की थी. इसमें गौरव भाटिया के हवाले से कहा गया था कि ''स्वतंत्र भारद्वाज नामक युवा एक दिमाग़ी नक्सली है उसके अंदर जातिवादी ज़हर भरा हुआ था भाजपा सरकार से इसका कोई लेना नहीं है.'' इसी तरह के पोस्ट आशुतोष रांका ने भी शेयर किए थे.

ये फेक ग्राफिक्स शेयर किए जाने के बाद गौरव भाटिया ने चेताया और माफी की मांग की. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''आपके पास इसे हटाने और बिना शर्त माफी मांगने के लिए 24 घंटे हैं.''

सौरव दास ने क्या कहा?

इसके बाद सौरव दास ने कहा कि मुझे बताया गया है कि यह AI से बनाया गया है. फिर भी, मैं BJP के किसी भी नेता को यह बात दोहराने की चुनौती देता हूं. ऐसा करने में क्या दिक्कत है? सहयोगी चिराग पासवान ने उस गुंडे से किनारा कर लिया है और FIR भी दर्ज कराई है. BJP में कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? क्या वे गुंडों का साथ दे रहे हैं?

साथ ही सौरव ने पोस्ट हटा लिए, लेकिन माफी नहीं मांगी. इसके बाद वकील गौरव भाटिया ने कहा, ''पोस्ट को डिलीट होने में सिर्फ 83 मिनट लगे. बिना शर्त माफी अभी भी नहीं मांगी गई है. अगर बिना शर्त माफी नहीं मांगी गई, तो कल FIR दर्ज हो सकती है. प्रोपेगैंडा फैलाकर बस पोस्ट डिलीट करके भाग नहीं सकते.''

स्वतंत्र भारद्वाज ने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान निशु आजाद के पिता के साथ मारपीट की थी. इसी को लेकर भारद्वाज के दावों पर विवाद हुआ और सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया. इसके बाद स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.