चुनाव प्रचार करते हुए जनता के बर्तन धोने लगा प्रत्याशी- वीडियो वायरल

कोटा में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान एक निर्दलीय प्रत्याशी का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वार्ड 33 में जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण मुरारी कहार एक घर के बाहर पहुंचे. वहां उन्होंने एक महिला को बर्तन धोते देखा. इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रत्याशी ने महिला को सिर्फ दूर से देखकर आगे बढ़ने के बजाय उसके पास बैठकर बर्तन धोने शुरू कर दिए. जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी का यह अंदाज देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए. आमतौर पर चुनाव प्रचार में नेता और प्रत्याशी लोगों से मुलाकात कर वोट मांगते नजर आते हैं, लेकिन यहां प्रचार के बीच प्रत्याशी खुद घरेलू काम में हाथ बंटाते दिखाई दिए.

महिला के साथ बैठकर धोने लगे बर्तन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला घर के बाहर बैठकर बर्तन साफ कर रही है. इसी दौरान कृष्ण मुरारी कहार उसके पास पहुंचते हैं और वहीं बैठ जाते हैं. इसके बाद वह महिला के साथ मिलकर बर्तन धोने लगते हैं. कुछ देर के लिए चुनावी प्रचार का माहौल जैसे गायब हो जाता है और प्रत्याशी पूरी तरह घरेलू काम में जुटे दिखाई देते हैं. यह पूरा दृश्य किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गया.

बर्तन धोने के बाद महिला के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

वीडियो का एक और खास हिस्सा तब सामने आता है, जब प्रत्याशी महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखाई देते हैं. बर्तन धोने के बाद महिला के प्रति सम्मान जताने का उनका यह अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. जनसंपर्क के दौरान हुए इस छोटे से वाकये को किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद लोग इसे अलग-अलग अंदाज में देख रहे हैं.

चुनाव प्रचार के बीच दिखा अलग अंदाज

चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करते हैं और अपनी बात रखते हैं. लेकिन कृष्ण मुरारी कहार का यह अंदाज बाकी प्रचार से थोड़ा अलग नजर आया. महिला को बर्तन धोता देखकर उनके साथ काम में हाथ बंटाना और फिर पैर छूकर आशीर्वाद लेना वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. यही वजह है कि कोटा के वार्ड 33 से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले- प्रचार हो तो ऐसा!

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स प्रत्याशी के इस अंदाज को जमीन से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, तो कुछ मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला. कई लोगों का ध्यान इस बात पर भी गया कि जहां आमतौर पर प्रत्याशी हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, वहीं यहां प्रत्याशी ने सीधे बर्तन धोने में ही हाथ बंटा दिया. कुल मिलाकर कृष्ण मुरारी कहार का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

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