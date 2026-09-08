Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचुनाव प्रचार करते हुए जनता के बर्तन धोने लगा प्रत्याशी- वीडियो वायरल

चुनाव प्रचार करते हुए जनता के बर्तन धोने लगा प्रत्याशी- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला घर के बाहर बैठकर बर्तन साफ कर रही है. इसी दौरान कृष्ण मुरारी कहार उसके पास पहुंचते हैं और वहीं बैठ जाते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Sep 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

कोटा में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान एक निर्दलीय प्रत्याशी का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वार्ड 33 में जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण मुरारी कहार एक घर के बाहर पहुंचे. वहां उन्होंने एक महिला को बर्तन धोते देखा. इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रत्याशी ने महिला को सिर्फ दूर से देखकर आगे बढ़ने के बजाय उसके पास बैठकर बर्तन धोने शुरू कर दिए. जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी का यह अंदाज देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए. आमतौर पर चुनाव प्रचार में नेता और प्रत्याशी लोगों से मुलाकात कर वोट मांगते नजर आते हैं, लेकिन यहां प्रचार के बीच प्रत्याशी खुद घरेलू काम में हाथ बंटाते दिखाई दिए.

महिला के साथ बैठकर धोने लगे बर्तन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला घर के बाहर बैठकर बर्तन साफ कर रही है. इसी दौरान कृष्ण मुरारी कहार उसके पास पहुंचते हैं और वहीं बैठ जाते हैं. इसके बाद वह महिला के साथ मिलकर बर्तन धोने लगते हैं. कुछ देर के लिए चुनावी प्रचार का माहौल जैसे गायब हो जाता है और प्रत्याशी पूरी तरह घरेलू काम में जुटे दिखाई देते हैं. यह पूरा दृश्य किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गया.

बर्तन धोने के बाद महिला के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

वीडियो का एक और खास हिस्सा तब सामने आता है, जब प्रत्याशी महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखाई देते हैं. बर्तन धोने के बाद महिला के प्रति सम्मान जताने का उनका यह अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. जनसंपर्क के दौरान हुए इस छोटे से वाकये को किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद लोग इसे अलग-अलग अंदाज में देख रहे हैं.

चुनाव प्रचार के बीच दिखा अलग अंदाज

चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करते हैं और अपनी बात रखते हैं. लेकिन कृष्ण मुरारी कहार का यह अंदाज बाकी प्रचार से थोड़ा अलग नजर आया. महिला को बर्तन धोता देखकर उनके साथ काम में हाथ बंटाना और फिर पैर छूकर आशीर्वाद लेना वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. यही वजह है कि कोटा के वार्ड 33 से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

सोशल मीडिया पर लोग बोले- प्रचार हो तो ऐसा!

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स प्रत्याशी के इस अंदाज को जमीन से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, तो कुछ मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला. कई लोगों का ध्यान इस बात पर भी गया कि जहां आमतौर पर प्रत्याशी हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, वहीं यहां प्रत्याशी ने सीधे बर्तन धोने में ही हाथ बंटा दिया. कुल मिलाकर कृष्ण मुरारी कहार का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

यह भी पढ़ें: गजब! मंत्री जी को माला पहनाते रहे नेता जी, गले से गायब हो गई सोने की चेन

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
रानू मंडल का घर हुआ रिनोवेट, खुशी में लता मंगेशकर की आवाज में गुनगुनाया गाना
रानू मंडल का घर हुआ रिनोवेट, खुशी में लता मंगेशकर की आवाज में गुनगुनाया गाना
ट्रेंडिंग
बारिश के बाद प्लॉट में भर गया पानी, बंदरों ने बना लिया स्वीमिंग पूल
बारिश के बाद प्लॉट में भर गया पानी, बंदरों ने बना लिया स्वीमिंग पूल
ट्रेंडिंग
ये ट्रेन है या पोल डांसिंग का अड्डा, वीडियो देख चक्कर खा गए यूजर्स
ये ट्रेन है या पोल डांसिंग का अड्डा, वीडियो देख चक्कर खा गए यूजर्स
ट्रेंडिंग
कपड़े सुखाने के लिए जान जोखिम में डालती हुई दिखी महिला, वीडियो हुआ वायरल
कपड़े सुखाने के लिए जान जोखिम में डालती हुई दिखी महिला, वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
दिल्ली NCR
संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'
संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'
इंडिया
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
स्पोर्ट्स
10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़
10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
इंडिया
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
फूड
Arhar Dal: भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget