हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएक और डॉग लवर को काट खाया कुत्ता! बिस्किट खिलाते वक्त हाथ पर झपटा दरिंदा- वीडियो वायरल

एक और डॉग लवर को काट खाया कुत्ता! बिस्किट खिलाते वक्त हाथ पर झपटा दरिंदा- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सड़क पर खड़ा है और उसके सामने एक कुत्ता घूम रहा है. शख्स अपने हाथ में बिस्किट का पैकेट लिए हुए है और उससे पहले कुत्ते को प्यार और सहलाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 27 Sep 2025 07:06 PM (IST)
सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो दिल को छूने के साथ-साथ हंसी भी दिला देते हैं. कभी किसी ने दिल खोलकर किसी जानवर के साथ प्यार दिखाया तो कभी वही प्यार अचानक मजेदार मुसीबत में बदल गया. अब जो नया वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक कथित डॉग लवर सड़क पर कुत्ते के साथ अपनी मोहब्बत दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही चीजें अचानक उलझती हैं, देखने वालों की हंसी और डर दोनों एक साथ छलक पड़ते हैं.

कुत्ते को बिस्किट खिलाना डॉग लवर को पड़ा भारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सड़क पर खड़ा है और उसके सामने एक कुत्ता घूम रहा है. शख्स अपने हाथ में बिस्किट का पैकेट लिए हुए है और उससे पहले कुत्ते को प्यार और सहलाता है. कुत्ता भी इस प्यार को समझता है और उसके आस-पास घूमने लगता है, पूंछ हिलाता है और नजदीकी दिखाता है. फिर शख्स जमीन पर बैठता है और बिस्किट का पैकेट फाड़कर कुत्ते को खिलाना शुरू कर देता है. शुरुआत में सब कुछ बहुत ही मासूम और प्यारा दिखाई देता है. कुत्ते को बिस्किट मिलते हैं और दोनों का अंदाज बिल्कुल दोस्ताना लगता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 369 (@sacredthakur)

हाथ पर झपटा कुत्ता, निकल गई सारी होशियारी

लेकिन जैसे ही शख्स बिस्किट खाते कुत्ते के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है, अचानक कुत्ते का पारा चढ़ जाता है. कुत्ता अपने प्राकृतिक स्वभाव में लौट आता है और कथित डॉग लवर के हाथ को काट देता है. ये देखना वाकई में हैरान कर देने वाला होता है क्योंकि जो प्यार का पल था, वो अचानक तनाव और डर में बदल जाता है. इसके बाद डॉग लवर की सारी होशियारी गायब हो जाती है. अब तक प्यार से बिस्किट खिला रहा यह शख्स अचानक कुत्ते से हाथ छुड़ाकर उसे दुत्कारकर वहां से भगा देता है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि प्यार और सुरक्षा का मिश्रण हमेशा काम नहीं करता और कभी-कभी थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास भी मुसीबत में बदल सकता है.

यूजर्स ने खींची फर्जी डॉग लवर की टांग

वीडियो को sacredthakur नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...निकल गई सारी होशियारी. एक और यूजर ने लिखा...ये डॉग लवर अब कभी कुत्तों को मुंह नहीं लगाएगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कुत्ता एक जानवर है, उससे इंसान से बढ़कर प्यार की उम्मीद मत लगाना वरना मारे जाओगे.

Published at : 27 Sep 2025 07:06 PM (IST)
Dog Lover TRENDING VIRAL VIDEO
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
क्रिकेट
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
साउथ सिनेमा
प्रिया प्रकाश वरियर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'आंख मारके' सैंकड़ों फैंस को बनाया दीवाना
प्रिया वरियर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'आंख मारके' फैंस को बनाया दीवाना
बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
इंडिया
बिहार
क्रिकेट
साउथ सिनेमा
इंडिया
दिल्ली NCR
यूटिलिटी
शिक्षा
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
