एक और डॉग लवर को काट खाया कुत्ता! बिस्किट खिलाते वक्त हाथ पर झपटा दरिंदा- वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सड़क पर खड़ा है और उसके सामने एक कुत्ता घूम रहा है. शख्स अपने हाथ में बिस्किट का पैकेट लिए हुए है और उससे पहले कुत्ते को प्यार और सहलाता है.
सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो दिल को छूने के साथ-साथ हंसी भी दिला देते हैं. कभी किसी ने दिल खोलकर किसी जानवर के साथ प्यार दिखाया तो कभी वही प्यार अचानक मजेदार मुसीबत में बदल गया. अब जो नया वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक कथित डॉग लवर सड़क पर कुत्ते के साथ अपनी मोहब्बत दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही चीजें अचानक उलझती हैं, देखने वालों की हंसी और डर दोनों एक साथ छलक पड़ते हैं.
कुत्ते को बिस्किट खिलाना डॉग लवर को पड़ा भारी
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सड़क पर खड़ा है और उसके सामने एक कुत्ता घूम रहा है. शख्स अपने हाथ में बिस्किट का पैकेट लिए हुए है और उससे पहले कुत्ते को प्यार और सहलाता है. कुत्ता भी इस प्यार को समझता है और उसके आस-पास घूमने लगता है, पूंछ हिलाता है और नजदीकी दिखाता है. फिर शख्स जमीन पर बैठता है और बिस्किट का पैकेट फाड़कर कुत्ते को खिलाना शुरू कर देता है. शुरुआत में सब कुछ बहुत ही मासूम और प्यारा दिखाई देता है. कुत्ते को बिस्किट मिलते हैं और दोनों का अंदाज बिल्कुल दोस्ताना लगता है.
हाथ पर झपटा कुत्ता, निकल गई सारी होशियारी
लेकिन जैसे ही शख्स बिस्किट खाते कुत्ते के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है, अचानक कुत्ते का पारा चढ़ जाता है. कुत्ता अपने प्राकृतिक स्वभाव में लौट आता है और कथित डॉग लवर के हाथ को काट देता है. ये देखना वाकई में हैरान कर देने वाला होता है क्योंकि जो प्यार का पल था, वो अचानक तनाव और डर में बदल जाता है. इसके बाद डॉग लवर की सारी होशियारी गायब हो जाती है. अब तक प्यार से बिस्किट खिला रहा यह शख्स अचानक कुत्ते से हाथ छुड़ाकर उसे दुत्कारकर वहां से भगा देता है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि प्यार और सुरक्षा का मिश्रण हमेशा काम नहीं करता और कभी-कभी थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास भी मुसीबत में बदल सकता है.
यूजर्स ने खींची फर्जी डॉग लवर की टांग
वीडियो को sacredthakur नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...निकल गई सारी होशियारी. एक और यूजर ने लिखा...ये डॉग लवर अब कभी कुत्तों को मुंह नहीं लगाएगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कुत्ता एक जानवर है, उससे इंसान से बढ़कर प्यार की उम्मीद मत लगाना वरना मारे जाओगे.
