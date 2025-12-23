हाल ही में दिल्ली में ईश्वर के अस्तित्व पर हुई बहस लोगों के बीच काफी ज्यादा वायरल हुई और अब तक इस बहस को लेकर चर्चाओं का दौर अपने चरम पर है और थमने का नाम नहीं ले रहा है. ये चर्चा देश के दो विद्वानों जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी के बीच हुई थी. जहां जावेद अख्तर का मत था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है तो वहीं मुफ्ती शुमाइल नदवी इस विचार के खिलाफ डिबेट करने उतरे थे. लेकिन अब इस चर्चा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे लेकर चौक चौराहे की बैठकों में गहमा गहमी और बहस का दौर शुरू हो गया है.

बहस के बाद जावेद अख्तर से आशीर्वाद लेते दिखे मुफ्ती शुमाइल

दरअसल, दिल्ली में हुई बहस के दौरान दोनों विद्वानों ने एक दूसरे पर तर्क और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार विचारों की काट की. बहस के दौरान ऐसा लग रहा था मानों दोनों के विचार तो एक दूसरे के खिलाफ हैं ही साथ ही दोनों विद्वान भी एक दूसरे के खिलाफ हैं. लेकिन लोगों के इस मत को सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप ने झूठा साबित कर दिया. वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही डिबेट खत्म हुई दोनों विद्वानों ने न केवल हाथ मिलाया बल्कि मुफ्ती शुमाइल नदवी ने जावेद अख्तर का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया मानों वो जावेद से दुआएं और आशीर्वाद ले रहे हों.

पूरी डिबेट पर

पानी फ़ेर दिया इस आदमी ने



डिबेट होने के बाद

शमाइल नदवी जावेद अख्तर के हाथों को चूमता है और फ़िर उसका हाथ सर पर रख़कर आशिर्वाद लेता है😀

Scripted pic.twitter.com/hhXrnDG76V — Anwar Raza Irshadi (@Anwar_Irshadi) December 21, 2025

मतभेद और मनभेद का फर्क समझिए

आपको बता दें ये डिबेट 20 दिसंबर को दिल्ली के कांस्टिट्यूशन क्लब में हुई थी जिसका टॉपिक था Does God Exist?" बहस के दौरान काफी लोग इकट्ठा थे और वाद विवाद के बाद सवाल और जवाब का भी सेशन हुआ था, जिसमें एक दूसरे के विचारों की काट करते हुए दोनों विद्वानों को साफ देखा जा सकता है. लेकिन बहस के बाद के इस नजारे ने लोगों को बता दिया कि मतभेद भले ही हों लेकिन मनभेद को लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

यूजर्स बोले, बहस की है, दुश्मन थोड़ी हैं

वीडियो को @Anwar_Irshadi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मतभेद हों लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...दुआ लेना कोई बुरी बात नहीं, बहस अपनी जगह और रिश्ते अपनी जगह. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वो बहस करने इकट्ठा हुए थे, दुश्मन नहीं हैं एक दूसरे के.

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल

