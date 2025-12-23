Video: डिबेट के बाद जावेद अख्तर से आशीर्वाद लेते दिखे मुफ्ती शुमाइल नदवी- वीडियो हो रहा वायरल
Viral debate: जावेद अख्तर और इस्लामिक विद्वान मुफ्ती शुमाइल नदवी का डिबेट शो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इसमें दोनों ने अपने-अपने पक्षों को लोगों के सामने रखा था.
हाल ही में दिल्ली में ईश्वर के अस्तित्व पर हुई बहस लोगों के बीच काफी ज्यादा वायरल हुई और अब तक इस बहस को लेकर चर्चाओं का दौर अपने चरम पर है और थमने का नाम नहीं ले रहा है. ये चर्चा देश के दो विद्वानों जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी के बीच हुई थी. जहां जावेद अख्तर का मत था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है तो वहीं मुफ्ती शुमाइल नदवी इस विचार के खिलाफ डिबेट करने उतरे थे. लेकिन अब इस चर्चा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे लेकर चौक चौराहे की बैठकों में गहमा गहमी और बहस का दौर शुरू हो गया है.
बहस के बाद जावेद अख्तर से आशीर्वाद लेते दिखे मुफ्ती शुमाइल
दरअसल, दिल्ली में हुई बहस के दौरान दोनों विद्वानों ने एक दूसरे पर तर्क और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार विचारों की काट की. बहस के दौरान ऐसा लग रहा था मानों दोनों के विचार तो एक दूसरे के खिलाफ हैं ही साथ ही दोनों विद्वान भी एक दूसरे के खिलाफ हैं. लेकिन लोगों के इस मत को सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप ने झूठा साबित कर दिया. वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही डिबेट खत्म हुई दोनों विद्वानों ने न केवल हाथ मिलाया बल्कि मुफ्ती शुमाइल नदवी ने जावेद अख्तर का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया मानों वो जावेद से दुआएं और आशीर्वाद ले रहे हों.
पूरी डिबेट पर— Anwar Raza Irshadi (@Anwar_Irshadi) December 21, 2025
पानी फ़ेर दिया इस आदमी ने
डिबेट होने के बाद
शमाइल नदवी जावेद अख्तर के हाथों को चूमता है और फ़िर उसका हाथ सर पर रख़कर आशिर्वाद लेता है😀
Scripted pic.twitter.com/hhXrnDG76V
मतभेद और मनभेद का फर्क समझिए
आपको बता दें ये डिबेट 20 दिसंबर को दिल्ली के कांस्टिट्यूशन क्लब में हुई थी जिसका टॉपिक था Does God Exist?" बहस के दौरान काफी लोग इकट्ठा थे और वाद विवाद के बाद सवाल और जवाब का भी सेशन हुआ था, जिसमें एक दूसरे के विचारों की काट करते हुए दोनों विद्वानों को साफ देखा जा सकता है. लेकिन बहस के बाद के इस नजारे ने लोगों को बता दिया कि मतभेद भले ही हों लेकिन मनभेद को लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए.
यूजर्स बोले, बहस की है, दुश्मन थोड़ी हैं
वीडियो को @Anwar_Irshadi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मतभेद हों लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...दुआ लेना कोई बुरी बात नहीं, बहस अपनी जगह और रिश्ते अपनी जगह. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वो बहस करने इकट्ठा हुए थे, दुश्मन नहीं हैं एक दूसरे के.
