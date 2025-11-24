बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल का 24 नवंबर को निधन हो गया. धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे थे. लेकिन सोमवार सुबह फिर से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां उनकी मौत हो गई. धर्मेंद्र की मौत से पूरा बॉलीवुड और देश सदमे में है. लेकिन बात केवल बॉलीवुड की ही नहीं है, धर्मेंद्र के चले जाने से पूरा इंटरनेट भी शोक में डूबा हुआ है और यूजर्स अपने फेवरेट अभिनेता को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन, सोशल मीडिया सदमे में

सोमवार को जैसे ही धर्मेंद्र की मौत की खबर लोगों ने सुनी तो हर कोई शॉक्ड रह गया. लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया शख्स अचानक हमें छोड़कर कैसे चला गया. सोशल मीडिया पर जैसे ही ये बात कंफर्म हुई कि अब बॉलीवुड के ही-मैन इस दुनिया में नहीं रहे तो इंटरनेट यूजर्स भी माथे पर सिलवटे डाले जहां थे वहीं थम गए. इंटरनेट ने अलग अलग तरीके से अपने पसंदीदा कलाकार को श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति संवेदना जताई.

अलग अलग तरह से दी यूजर्स ने श्रद्धांजलि

सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब धर्मेंद्र का शोक संदेश वायरल हुआ तो यूजर्स प्रतिक्रियाएं देने लगे. कुछ ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा...धर्मेंद्र हम सभी को रुला गए, बॉलीवुड में उनका योगदान हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा. वहीं बॉलीवुड की दिग्गज शख्सियत करण जौहर ने कहा कि धर्मेंद्र हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे. इसके अलावा कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए लोग कह रहे थे कि धर्मेंद्र हमें रुला गए.

पंचतत्व में हुए विलीन, बड़े बेटे ने दी मुखाग्नि

आपको बता दें कि धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित श्मशान घाट पर हो चुका है. उनके बड़े बेटे सनी देओल ने धर्मेंद्र को मुखाग्नि दी है. आमिर खान से लेकर ईशा देओल तक कई बड़े सुपरस्टार धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. ही-मैन का जन्म 1935 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था. फूल और पत्थर उनके करियर की पहली हिट फिल्म रही थी. धर्मेंद्र का एक दौर था जिसमें उन्होंने पूरे बॉलीवुड पर राज किया था.

