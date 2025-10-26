डांस नहीं आता शर्म तो आती होगी? देवर ने शादी में भाभी के लिए किया डांस तो यूजर्स ने लिए मजे

सोशल मीडिया पर रोज कोई न कोई डांस वीडियो वायरल होता है, लेकिन इस बार जो क्लिप सामने आई है, उसने इंटरनेट पर लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया है. शादी में हर कोई डांस करता है, लेकिन इस लड़के का डांस कुछ ऐसा था कि देखने वाले भी हैरान रह गए. वीडियो में एक शख्स शादी के स्टेज के ठीक नीचे ‘छोटे छोटे भाईयों के बड़े भैया’ गाने पर ऐसा डांस करता दिख रहा है. लेकिन उसके स्टेप्स इतने अजीब, अनियंत्रित और बेलगाम हैं कि हंसी रोकना नामुमकिन है. दूल्हा-दुल्हन जहां स्टेज पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं, वहीं नीचे यह ‘डांस के शहंशाह’ अपने ही जोश में खोए दिखाई देते हैं.

अटपटे मूव्ज ने इंटरनेट को बनाया हंसी का अड्डा!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का माहौल पूरी तरह मस्ती में डूबा हुआ है. स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन बैठे हैं और नीचे मेहमानों के बीच एक लड़का अचानक डांस फ्लोर पर उतर आता है. गाना बजता है..“छोटे छोटे भाईयों के बड़े भैया” और फिर जो होता है, उसे देखकर हर कोई हक्का-बक्का रह जाता है. लड़का एकदम फुल एनर्जी में डांस शुरू करता है, लेकिन उसके मूव्स इतने अटपटे हैं कि कोई ताल नहीं पकड़ पा रहा.

हंसी रोककर बैठे रहे दूल्हा दुल्हन

वो कभी हाथ हवा में घुमाता है, कभी पैर इधर-उधर मारता है, कभी अचानक झूमने लगता है. ऐसा लगता है जैसे बीट्स से ज्यादा उसका दिल ही रिदम बना रहा हो. वीडियो में लोग पीछे खड़े हंस रहे हैं, कुछ मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और स्टेज पर बैठे दूल्हा-दुल्हन भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे. वीडियो वायरल होने के बाद अब इंटरनेट पर इस लड़के का खूब मजाक बन रहा है.

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को abhaykumardance नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मौत आ जाए लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस ना आए. एक और यूजर ने लिखा...भाई ऐसे लोगों को घर में बंद करके शादी में आना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई डांस नहीं आता शर्म तो आती होगी.

