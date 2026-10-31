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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलाल साड़ी में भाभी का कातिलाना डांस, घूंघट की अदा पर फिदा हुए लोग

लाल साड़ी में भाभी का कातिलाना डांस, घूंघट की अदा पर फिदा हुए लोग

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भाभीजी लाल और रानी पिंक शेड की खूबसूरत साड़ी पहने हुए शादी के माहौल में पूरे देसी अंदाज में नजर आ रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 31 Oct 2026 04:59 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों शादी-ब्याह के फंक्शन और पारिवारिक कार्यक्रमों के डांस वीडियोज का जबरदस्त बोलबाला है. जब भी कोई 'देशी भाभी' हरियाणवी या राजस्थानी गानों पर डांस फ्लोर पर उतरती है, तो महफिल जमना तय माना जाता है. हाल ही में ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिल चुराने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भाभी ने लाल-गुलाबी साड़ी में घूंघट काढ़कर ऐसा गजब का डांस किया है कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं.

सिर पर पल्लू और कातिलाना लचक: हरियाणवी धुन पर लगाए तीखे ठुमके

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भाभीजी लाल और रानी पिंक शेड की खूबसूरत साड़ी पहने हुए शादी के माहौल में पूरे देसी अंदाज में नजर आ रही हैं. सिर पर घूंघट ओढ़े और हाथों में चूड़ियां खनकाते हुए जब उन्होंने हरियाणवी गाने की बीट्स पर ठुमके लगाने शुरू किए, तो पूरे शादी के मंडप में तहलका मच गया. उनकी कमर की लचक, शर्माते हुए चेहरे के एक्सप्रेशन्स और लजीले अंदाज ने वहां मौजूद सभी मेहमानों का दिल जीत लिया.

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देसी अवतार में बिखेरा हुस्न का जलवा: सोशल मीडिया पर मचा बवंडर

सूट-साड़ी में घूंघट के साथ डांस करने की परंपरा भारतीय शादियों की शान मानी जाती है, लेकिन इस भाभी ने जिस आत्मविश्वास और ग्रेस के साथ डांस मूव्स दिखाए हैं, उसने इस वीडियो को वायरल हिट बना दिया है. खुले मंच पर बिना किसी झिझक के अपनी कातिलाना अदाओं से उन्होंने माहौल में गर्मी बढ़ा दी है.

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कमेंट सेक्शन में तारीफों की बौछार: 'सपना चौधरी भी फीकी पड़ गई!'

वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही यूजर्स इस पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स की बारिश कर रहे हैं. एक यूजर ने तंजिया अंदाज में लिखा, "घूंघट में इतना कातिलाना डांस... भाई साहब, कुंवारों के तो पसीने ही छूट गए." दूसरे यूजर ने लिखा, "देसी भाभी के इस डांस के आगे तो बड़ी-बड़ी डांसर्स भी फेल हैं, क्या लचक है." वहीं तीसरे यूजर ने कमेंट किया, "इसे कहते हैं असली भारतीय संस्कृति और टैलेंट का बेजोड़ मेल. बार-बार देखने जैसा वीडियो है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 04:59 PM (IST)
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