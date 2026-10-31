लाल साड़ी में भाभी का कातिलाना डांस, घूंघट की अदा पर फिदा हुए लोग

सोशल मीडिया पर इन दिनों शादी-ब्याह के फंक्शन और पारिवारिक कार्यक्रमों के डांस वीडियोज का जबरदस्त बोलबाला है. जब भी कोई 'देशी भाभी' हरियाणवी या राजस्थानी गानों पर डांस फ्लोर पर उतरती है, तो महफिल जमना तय माना जाता है. हाल ही में ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिल चुराने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भाभी ने लाल-गुलाबी साड़ी में घूंघट काढ़कर ऐसा गजब का डांस किया है कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं.

सिर पर पल्लू और कातिलाना लचक: हरियाणवी धुन पर लगाए तीखे ठुमके

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भाभीजी लाल और रानी पिंक शेड की खूबसूरत साड़ी पहने हुए शादी के माहौल में पूरे देसी अंदाज में नजर आ रही हैं. सिर पर घूंघट ओढ़े और हाथों में चूड़ियां खनकाते हुए जब उन्होंने हरियाणवी गाने की बीट्स पर ठुमके लगाने शुरू किए, तो पूरे शादी के मंडप में तहलका मच गया. उनकी कमर की लचक, शर्माते हुए चेहरे के एक्सप्रेशन्स और लजीले अंदाज ने वहां मौजूद सभी मेहमानों का दिल जीत लिया.

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देसी अवतार में बिखेरा हुस्न का जलवा: सोशल मीडिया पर मचा बवंडर

सूट-साड़ी में घूंघट के साथ डांस करने की परंपरा भारतीय शादियों की शान मानी जाती है, लेकिन इस भाभी ने जिस आत्मविश्वास और ग्रेस के साथ डांस मूव्स दिखाए हैं, उसने इस वीडियो को वायरल हिट बना दिया है. खुले मंच पर बिना किसी झिझक के अपनी कातिलाना अदाओं से उन्होंने माहौल में गर्मी बढ़ा दी है.

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कमेंट सेक्शन में तारीफों की बौछार: 'सपना चौधरी भी फीकी पड़ गई!'

वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही यूजर्स इस पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स की बारिश कर रहे हैं. एक यूजर ने तंजिया अंदाज में लिखा, "घूंघट में इतना कातिलाना डांस... भाई साहब, कुंवारों के तो पसीने ही छूट गए." दूसरे यूजर ने लिखा, "देसी भाभी के इस डांस के आगे तो बड़ी-बड़ी डांसर्स भी फेल हैं, क्या लचक है." वहीं तीसरे यूजर ने कमेंट किया, "इसे कहते हैं असली भारतीय संस्कृति और टैलेंट का बेजोड़ मेल. बार-बार देखने जैसा वीडियो है."

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