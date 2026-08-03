Video: डिलीवरी मैन नहीं फरिश्ता... ट्रक के नीचे आ जाता बच्चा, बचाई जान

Delivery Boy Saves Child: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक डिलीवरी बॉय की बहादुरी को दिखाता है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक छोटे बच्चे की जान बचाई. यह घटना सड़क किनारे की है, जहां एक मासूम बच्चा तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने ही वाला था. ठीक उसी पल एक डिलीवरी बॉय वहां मौजूद था और उसने बिना एक पल गंवाए बच्चे की तरफ दौड़ लगाई और उसे सुरक्षित बचा लिया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया. लोग इस वीडियो को देखकर खुश के साथ साथ हैरान भी हो रहे हैं.

वीडियो में आखिर हुआ क्या?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर एक छोटा बच्चा अकेला खड़ा है और वह चलती सड़क की तरफ भागता है. तभी पीछे से एक बड़ा ट्रक तेज रफ्तार में आता है और बच्चे के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है. ऐसा लगता है कि बच्चा ट्रक की चपेट में आ जाएगा, लेकिन तभी हरे रंग की जैकेट पहने एक डिलीवरी बॉय दौड़ता हुआ आता है. वह बिना रुके बच्चे को अपनी बाहों में उठाकर सड़क के किनारे ले जाता है और उसे सुरक्षित बचा लेता है. पूरी घटना केवल कुछ सेकंड में हो जाती है, वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और यह हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई डिलीवरी बॉय की तारीफ करते नहीं थक रहा है.

कभी-कभी एक अनजान इंसान भी किसी के लिए फरिश्ता बन जाता है।



सड़क पर एक मासूम बच्चा तेज़ रफ्तार ट्रक की चपेट में आने ही वाला था, तभी एक डिलीवरी बॉय ने बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़कर उसे सुरक्षित बचा लिया। कुछ ही सेकेंड की उसकी हिम्मत ने एक मासूम की जिंदगी बचा ली।



यह भावुक… pic.twitter.com/j3q7X3BX33 — Mandeep RajBhar (@MandeepRajBhar9) August 2, 2026

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लोगों की प्रतिक्रिया और कमेंट्स

इस वीडियो पर लोगों ने भी खूब प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा कि डिलीवरी बॉय की फुर्ती किसी कमांडो जैसी है. कुछ लोगों ने इस घटना से एक जरूरी सीख भी दी. एक यूजर ने लिखा कि बच्चों को इस तरह सड़क पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जिसके जवाब में दूसरे यूजर ने कहा कि आजकल लोग अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं. कुल मिलाकर ज्यादातर लोग डिलीवरी बॉय की बहादुरी और इंसानियत की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि ऐसे लोग समाज के लिए मिसाल हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आते हैं. वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस वीडियो को AI बता रहै हैं. लेकिन कुल मिलाकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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