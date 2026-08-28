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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाढ़ के पानी में डिलीवरी करने निकला बॉय, वायरल वीडियो देख भावुक हुए लोग

बाढ़ के पानी में डिलीवरी करने निकला बॉय, वायरल वीडियो देख भावुक हुए लोग

बाढ़ के पानी में घुटनों तक डूबकर डिलीवरी करने पहुंचे एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में डिलीवरी बॉय की मजबूरी और काम के दबाव को देखकर लोग कंपनियों के नियमों पर सवाल उठा रहे हैं.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 08:47 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय बाढ़ के पानी में घुसकर अपना काम करता नजर आ रहा है. यह वीडियो एक्स पर छपरा जिला नाम के हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें लिखा है कि 10 मिनट की डिलीवरी और एक गरीब मजबूर आदमी, बेचारे को हर हाल में काम करना ही पड़ेगा. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. यह वीडियो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की मुश्किल हालत ही नहीं दिखाता, बल्कि इसने आम लोगों के बीच रोजी-रोटी कमाने की मजबूरी और काम के दबाव को लेकर भी एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर बाढ़ का गंदा पानी भरा हुआ है और पानी का स्तर काफी ऊंचा है. इसी बीच एक डिलीवरी बॉय अपनी बाइक के साथ उसमें घुटनों तक भरे पानी में चलते हुए डिलीवरी करने जा रहा है. पानी इतना ज्यादा है कि उसे अपना सामान बचाते हुए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ रहा है. वीडियो में यह भी साफ झलकता है कि ऐसी हालत में भी उसे तय समय के अंदर डिलीवरी पूरी करनी है.

असल में इस वीडियो में सिर्फ उस डिलीवरी बॉय की गरीबी और मजबूरी ही नजर नहीं आती, बल्कि इसके पीछे एक और पहलू भी छिपा है, जो कंपनियों के काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ है. तय समय में डिलीवरी पूरी करने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कर्मचारी को अपनी जान जोखिम में डालकर भी काम करना पड़ता है, ताकि उसकी नौकरी और कमाई पर कोई असर न पड़े. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ एक इंसान की मजबूरी नहीं, बल्कि कंपनियों की उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है जो कर्मचारियों से मौसम की परवाह किए बिना तय समय में काम पूरा करवाने पर जोर देती है.

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लोगों ने वीडियो पर दीं ऐसी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी अलग-अलग राय जाहिर की है. एक यूजर ने लिखा कि यह भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करने जैसा मामला है. वहीं एक और यूजर ने लिखा कि पेट की भूख में इंसान को क्या-क्या करना पड़ता है, यह वीडियो उसका उदाहरण है. ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो को देखकर डिलीवरी बॉय की मेहनत और मजबूरी पर दुख जताया और साथ ही डिलीवरी कंपनियों के काम करने के तरीके पर भी नाराजगी जाहिर की.

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 08:47 AM (IST)
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