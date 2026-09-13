धंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे

अब तक आपने हाथों में मेहंदी लगाते हुए किसी लड़की या मेहंदी आर्टिस्ट को ही देखा होगा, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हाथों पर मेहंदी लगाती दिखाई दे रही है. इस वीडियो को उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में एक महिला मशीन के अंदर अपना हाथ रखती है और कुछ ही देर में मशीन उसके हाथ पर बेहद बारीक डिजाइन बना देती है.

वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे मेहंदी लगाने का काम अब मशीन भी कर सकती है. हर्ष गोयनका ने वीडियो शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा कि कुछ और नौकरियां भी अब खत्म होने वाली हैं. हालांकि यह वीडियो AI से बनाया गया बताया जा रहा है, लेकिन इसने लोगों के बीच एक दिलचस्प बहस जरूर छेड़ दी है.

मशीन में हाथ डाला और शुरू हो गई मेहंदी

वीडियो में एक महिला दिखाई देती है जो अपना हाथ एक खास मशीन के अंदर रखती है. इसके बाद मशीन अपना काम शुरू कर देती है. देखते ही देखते महिला के हाथ पर मेहंदी का डिजाइन बनने लगता है.

सबसे खास बात यह है कि इस पूरे काम में किसी मेहंदी आर्टिस्ट की जरूरत दिखाई नहीं देती. मशीन खुद ही हाथ पर डिजाइन बनाती नजर आती है. वीडियो देखने वाले लोग इसी बात को लेकर हैरान हैं कि जिस काम के लिए अभी तक कलाकारों की जरूरत पड़ती थी, उसे मशीन करती दिखाई दे रही है.

Some more jobs gone 🙈 pic.twitter.com/jKiUzB8gOA — Harsh Goenka (@hvgoenka) September 9, 2026

हर्ष गोयनका ने लिखा- कुछ और नौकरियां गईं

उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया. वीडियो के साथ उन्होंने बेहद छोटा लेकिन ध्यान खींचने वाला कैप्शन लिखा- "Some more jobs gone."

यानी उनका इशारा उन कामों की तरफ था जिन्हें आने वाले समय में मशीनें करने लग सकती हैं. वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे मेहंदी लगाने वाले कलाकारों के काम से जोड़ना शुरू कर दिया.

शादी-ब्याह में क्या होगा मेहंदी आर्टिस्ट का?

मेहंदी लगाना सिर्फ हाथ पर डिजाइन बनाने का काम नहीं है. भारत में शादी, त्योहार और दूसरे खास मौकों पर मेहंदी की खास जगह है. कई कलाकार इसी काम से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं.

ऐसे में अगर मशीनें भी मेहंदी लगाने लगें तो सवाल उठना लाजिमी है कि क्या भविष्य में लोगों को मेहंदी आर्टिस्ट की जरूरत कम पड़ जाएगी? हालांकि वायरल वीडियो ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है, लेकिन फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि मशीन इंसानी कलाकारों की जगह ले लेगी.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- इंसान की जगह नहीं ले सकती मशीन

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफी मजेदार हैं. कई यूजर्स ने कहा कि शादी से ठीक पहले कोई भी लड़की ऐसी सुई जैसी मशीन के नीचे अपना हाथ रखने की हिम्मत नहीं करेगी. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हाथ से लगाई गई मेहंदी की बात ही अलग होती है. कलाकार अपने हाथ से डिजाइन बनाता है और हर डिजाइन में उसकी मेहनत और कला दिखाई देती है. मशीन चाहे कितनी भी साफ डिजाइन बना दे, लेकिन इंसान के हाथ की बारीकी और उसका टच अलग ही होता है.

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