ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगधंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे

धंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे

Viral Video: सबसे खास बात यह है कि इस पूरे काम में किसी मेहंदी आर्टिस्ट की जरूरत दिखाई नहीं देती. मशीन खुद ही हाथ पर डिजाइन बनाती नजर आती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Sep 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

अब तक आपने हाथों में मेहंदी लगाते हुए किसी लड़की या मेहंदी आर्टिस्ट को ही देखा होगा, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हाथों पर मेहंदी लगाती दिखाई दे रही है. इस वीडियो को उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में एक महिला मशीन के अंदर अपना हाथ रखती है और कुछ ही देर में मशीन उसके हाथ पर बेहद बारीक डिजाइन बना देती है.

वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे मेहंदी लगाने का काम अब मशीन भी कर सकती है. हर्ष गोयनका ने वीडियो शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा कि कुछ और नौकरियां भी अब खत्म होने वाली हैं. हालांकि यह वीडियो AI से बनाया गया बताया जा रहा है, लेकिन इसने लोगों के बीच एक दिलचस्प बहस जरूर छेड़ दी है.

मशीन में हाथ डाला और शुरू हो गई मेहंदी

वीडियो में एक महिला दिखाई देती है जो अपना हाथ एक खास मशीन के अंदर रखती है. इसके बाद मशीन अपना काम शुरू कर देती है. देखते ही देखते महिला के हाथ पर मेहंदी का डिजाइन बनने लगता है.

सबसे खास बात यह है कि इस पूरे काम में किसी मेहंदी आर्टिस्ट की जरूरत दिखाई नहीं देती. मशीन खुद ही हाथ पर डिजाइन बनाती नजर आती है. वीडियो देखने वाले लोग इसी बात को लेकर हैरान हैं कि जिस काम के लिए अभी तक कलाकारों की जरूरत पड़ती थी, उसे मशीन करती दिखाई दे रही है.

हर्ष गोयनका ने लिखा- कुछ और नौकरियां गईं

उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया. वीडियो के साथ उन्होंने बेहद छोटा लेकिन ध्यान खींचने वाला कैप्शन लिखा- "Some more jobs gone."

यानी उनका इशारा उन कामों की तरफ था जिन्हें आने वाले समय में मशीनें करने लग सकती हैं. वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे मेहंदी लगाने वाले कलाकारों के काम से जोड़ना शुरू कर दिया.

शादी-ब्याह में क्या होगा मेहंदी आर्टिस्ट का?

मेहंदी लगाना सिर्फ हाथ पर डिजाइन बनाने का काम नहीं है. भारत में शादी, त्योहार और दूसरे खास मौकों पर मेहंदी की खास जगह है. कई कलाकार इसी काम से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं.

ऐसे में अगर मशीनें भी मेहंदी लगाने लगें तो सवाल उठना लाजिमी है कि क्या भविष्य में लोगों को मेहंदी आर्टिस्ट की जरूरत कम पड़ जाएगी? हालांकि वायरल वीडियो ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है, लेकिन फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि मशीन इंसानी कलाकारों की जगह ले लेगी.

यह भी पढ़ें: आंख में मिर्ची झोंककर बैंक लूट ले गया लुटेरा, CCTV फुटेज वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- इंसान की जगह नहीं ले सकती मशीन

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफी मजेदार हैं. कई यूजर्स ने कहा कि शादी से ठीक पहले कोई भी लड़की ऐसी सुई जैसी मशीन के नीचे अपना हाथ रखने की हिम्मत नहीं करेगी. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हाथ से लगाई गई मेहंदी की बात ही अलग होती है. कलाकार अपने हाथ से डिजाइन बनाता है और हर डिजाइन में उसकी मेहनत और कला दिखाई देती है. मशीन चाहे कितनी भी साफ डिजाइन बना दे, लेकिन इंसान के हाथ की बारीकी और उसका टच अलग ही होता है.

यह भी पढ़ें: 60 साल के दादा जी ने ट्रेन पर लटककर किया स्टंट, फटी रह गईं यूजर्स की आंखें

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
ट्रेंडिंग
चोरी पकड़ी गई, एंड्रॉयड फोन को iPhone 18 बनाकर चला रहा था शख्स
चोरी पकड़ी गई, एंड्रॉयड फोन को iPhone 18 बनाकर चला रहा था शख्स
ट्रेंडिंग
पिंजरा तोड़ रेस्क्यू टीम पर झपट पड़ा तेंदुआ- दिल दहला देगा वीडियो
पिंजरा तोड़ रेस्क्यू टीम पर झपट पड़ा तेंदुआ- दिल दहला देगा वीडियो
ट्रेंडिंग
दुबई में देख रहे हो नौकरी का सपना? भारतीय महिला ने बताया काला सच
दुबई में देख रहे हो नौकरी का सपना? भारतीय महिला ने बताया काला सच
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
दिल्ली NCR
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
टेलीविजन
'इतने पैसे होते तो देश छोड़ देती...', गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी पर आकांक्षा का करारा जवाब
गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी लेंगी आकांक्षा चमोला?
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
सचिन तेंदुलकर के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं जो रूट
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: PM मोदी करेंगे 4 वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठक, समिट में आज क्या-क्या होगा
LIVE: PM मोदी की 4 वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठक, BRICS में आज क्या-क्या होगा
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
चोरी पकड़ी गई, एंड्रॉयड फोन को iPhone 18 बनाकर चला रहा था शख्स
चोरी पकड़ी गई, एंड्रॉयड फोन को iPhone 18 बनाकर चला रहा था शख्स
ऑटो
देश में कितने बैरियर फ्री टोल, कब तक सभी Toll Plaza पर मिलने लगेगी ये सुविधा?
देश में कितने बैरियर फ्री टोल, कब तक सभी Toll Plaza पर मिलने लगेगी ये सुविधा?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget