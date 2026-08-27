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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगयह कैसी सादगी? लंदन में अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी, भड़के यूजर्स

यह कैसी सादगी? लंदन में अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी, भड़के यूजर्स

अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की लंदन में हुई भव्य शादी का वीडियो वायरल है. शादी की भव्यता को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 27 Aug 2026 08:34 AM (IST)
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बीते कुछ दिनों से लंदन का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक शादी का है. ये वीडियो और फोटोज अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी के हैं, जो लंदन में हुई है. इस शादी में जिस तरह की भव्यता और शानो-शौकत देखने को मिली, उसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ओवैसी परिवार को घेरने लगे हैं. दरअसल, लोगों को यह शादी उनके पुराने बयानों से मेल नहीं खा रही है, जिस वजह से यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है.

लंदन में कैसी हुई शादी?

वायरल वीडियो में लंदन के एक आलीशान होटल में शादी का समारोह होते हुए दिखाया गया है. इसमें दुल्हन को लाल रंग के भारी लहंगे में देखा जा सकता है. वहीं, दूल्हा पारंपरिक सफेद शेरवानी में नजर आया. वीडियो में फूलों से सजा मंडप, चमचमाती लाइटें और शाही अंदाज में मेहमानों का स्वागत होता दिख रहा है. इसके अलावा वीडियो में एक लिमोजिन कार और शानदार इमारत भी नजर आ रही है, जिसे लंदन के किसी बड़े होटल का बताया जा रहा है. इस पूरे आयोजन को देखकर साफ पता चलता है कि शादी बेहद भव्य तरीके से की गई है.

इस शादी को लेकर लोगों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पुराने वीडियो क्लिप्स में वह यह कहते सुने जा सकते हैं कि मुसलमानों को हमेशा सादगी के साथ शादी करनी चाहिए, वह भी मस्जिदों में. उन्होंने पहले यह भी सुझाव दिया था कि लोगों को गरीबों और जरूरतमंदों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए और अगले दिन वलीमा कर लेना चाहिए. उन्होंने शादियों में तीन-तीन दिन तक चलने वाले भारी-भरकम आयोजनों और फिजूलखर्ची की कड़ी आलोचना की थी. ऐसे में जब उनकी अपनी बेटी की शादी लंदन में इतनी शाही तरीके से हुई तो लोगों ने उन्हें दोहरे मापदंड अपनाने वाला बताते हुए घेरना शुरू कर दिया.

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इस्लाम में शादी को लेकर क्या हैं नियम?

इस्लाम धर्म में शादी को एक पवित्र और सामाजिक जिम्मेदारी माना जाता है, जिसे निकाह कहा जाता है. इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक शादी को जितना हो सके उतना सादगी से करना चाहिए, ताकि खर्च का बोझ किसी पर न पड़े. इसमें फिजूलखर्ची और दिखावे को गलत माना गया है.

इस्लाम में यह भी सिखाया जाता है कि दहेज या भारी-भरकम खर्च की जगह निकाह को आसान बनाना चाहिए, ताकि हर वर्ग के लोग बिना किसी परेशानी के शादी कर सकें. साथ ही जरूरतमंदों और गरीबों को खाना खिलाना और उनकी मदद करना भी इस्लाम में पुण्य का काम माना जाता है. यही वजह है कि जब कोई शादी बेहद आलीशान और महंगे तरीके से होती है, तो अक्सर उसे इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है और समाज में इस पर सवाल उठने लगते हैं. 

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Akbaruddin Owaisi Daughter Wedding
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