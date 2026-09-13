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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान

BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने BRICS सम्मेलन के लिए PM मोदी को बधाई दी. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत मजबूत हुआ और बिहार के मखाना-सत्तू को वैश्विक पहचान मिली.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 13 Sep 2026 12:22 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने BRICS शिखर सम्मेलन को भारत और बिहार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मेलन की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को लेकर बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि BRICS के जरिए दुनिया के 11 महत्वपूर्ण देशों का सहयोग भारत को मिला है.

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है. उन्होंने BRICS सम्मेलन में सदस्य देशों के सहयोग को भारत की बड़ी उपलब्धि बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें- BRICS में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, JDU नेता श्याम रजक ने PM मोदी को दी बधाई

मखाना और सत्तू को मिली पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि BRICS सम्मेलन के जरिए बिहार के पारंपरिक और प्रमुख खाद्य उत्पादों मखाना और सत्तू को विश्व स्तर पर पहचान मिली है. उन्होंने इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी. उनके मुताबिक, बिहार के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच मिलने से राज्य के किसानों और उत्पादकों को फायदा हो सकता है.

आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता

सम्राट चौधरी ने कहा कि BRICS सम्मेलन में सभी देशों का सहयोग भारत को मिला है. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत इसी तरह तेजी से विकास करता रहेगा.

बिहार के उत्पादों के लिए बढ़ेगा अवसर

मुख्यमंत्री के बयान में BRICS के वैश्विक मंच को बिहार के स्थानीय उत्पादों से जोड़ने पर खास जोर रहा. मखाना और सत्तू को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने से इनके बाजार का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है. सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है और इसका लाभ बिहार को भी मिल रहा है.

यह भी पढ़ें- 12 साल पहले जिसकी हत्या में पति गया जेल, वह जिंदा मिली; अब शव की पहचान पर सवाल

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 13 Sep 2026 12:22 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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