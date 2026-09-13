BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने BRICS शिखर सम्मेलन को भारत और बिहार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मेलन की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को लेकर बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि BRICS के जरिए दुनिया के 11 महत्वपूर्ण देशों का सहयोग भारत को मिला है.

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है. उन्होंने BRICS सम्मेलन में सदस्य देशों के सहयोग को भारत की बड़ी उपलब्धि बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है.

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मखाना और सत्तू को मिली पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि BRICS सम्मेलन के जरिए बिहार के पारंपरिक और प्रमुख खाद्य उत्पादों मखाना और सत्तू को विश्व स्तर पर पहचान मिली है. उन्होंने इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी. उनके मुताबिक, बिहार के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच मिलने से राज्य के किसानों और उत्पादकों को फायदा हो सकता है.

Patna, Bihar: Chief Minister Samrat Choudhary says, "I congratulate and extend my best wishes to Prime Minister Narendra Modi. Through the BRICS summit, the cooperation of 11 important countries of the world was received. I also congratulate the Prime Minister for the way Bihar's… pic.twitter.com/AMZechz0UP — IANS (@ians_india) September 13, 2026

आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता

सम्राट चौधरी ने कहा कि BRICS सम्मेलन में सभी देशों का सहयोग भारत को मिला है. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत इसी तरह तेजी से विकास करता रहेगा.

बिहार के उत्पादों के लिए बढ़ेगा अवसर

मुख्यमंत्री के बयान में BRICS के वैश्विक मंच को बिहार के स्थानीय उत्पादों से जोड़ने पर खास जोर रहा. मखाना और सत्तू को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने से इनके बाजार का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है. सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है और इसका लाभ बिहार को भी मिल रहा है.

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