ख्वाब हो तुम या... BRICS में मलेशिया के PM ने गाया किशोर कुमार का गाना, वीडियो वायरल

अपने देश के किसी महान कलाकार या गायक का गाना अगर किसी दूसरे देश का बड़ा नेता गाए तो यह पल हर भारतीय के लिए गर्व का होगा. कुछ ऐसा ही नजारा 18वें BRICS Summit में देखने को मिला, जहां मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत के महान गायक किशोर कुमार का मशहूर गाना 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत' गाया. जैसे ही उनकी आवाज में किशोर दा का गाना सुनाई दिया, वहां मौजूद लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया. और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

BRICS के मंच पर गूंजा किशोर कुमार का गाना

वीडियो में मलेशिया के प्रधानमंत्री किशोर कुमार का गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं. लोग उनके गाने की तालियों से सराहना करते हुए दिखाई दे रहे है. किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गायकों में गिने जाते हैं. ऐसे में जब एक विदेशी नेता ने 18 BRICS Summit में यह गाना गया तो वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. खासकर भारतीय यूजर्स इस पल को बेहद पसंद कर रहे हैं और इसे भारत के लिए गर्व का पल कह रहे हैं.

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के दौरान एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का सदाबहार गाना "ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत" गाया।

ग्लोबल साउथ के लीडर ब्रिक्स को परिवार का रूप दे रहे । pic.twitter.com/U5e9SrZOHQ — PRASANGIK BHARAT by Yogesh (@prasangikbharat) September 13, 2026

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वीडियो देखकर भारतीय यूजर्स हुए खुश

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं. किसी ने इसे भारत के लिए गर्व का पल बताया तो किसी ने कहा कि किशोर कुमार के गाने का जादू आज भी कायम है. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि गाना सुनते ही पुराने बॉलीवुड की याद आ गई. वहीं कई लोगों का कहना है कि भारतीय संगीत की यही खासियत है कि भाषा अलग होने के बावजूद इसके गाने लोगों को जोड़ लेते हैं.

बॉलीवुड के पुराने गानों की फिर याद आई

यूजर्स का कहना है कि इस वीडियो ने एक बार फिर पुराने हिंदी गानों की की याद दिला दी है. किशोर कुमार के गाने आज भी अलग-अलग उम्र के लोगों के बीच सुने जाते हैं. उनके गानों में रोमांस से लेकर जिंदगी और दोस्ती तक कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि कई पुराने होने के बाद भी उनके गाने नए दौर में भी लोगों को पसंद आते हैं. अब मलेशिया के प्रधानमंत्री का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर किशोर कुमार के पुराने गानों की चर्चा फिर तेज हो गई है.

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