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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचोरी पकड़ी गई, एंड्रॉयड फोन को iPhone 18 बनाकर चला रहा था शख्स

चोरी पकड़ी गई, एंड्रॉयड फोन को iPhone 18 बनाकर चला रहा था शख्स

फोन के पीछे ऐसा जुगाड़ किया गया है कि पहली नजर में वह आईफोन 18 जैसा नजर आता है. मामला तब और मजेदार हो जाता है जब उसका दोस्त वहां पहुंचता है और कुछ ही सेकेंड में पूरा खेल बिगाड़ देता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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मोबाइल की दुनिया में आजकल फोन का लुक भी स्टेटस सिंबल बन चुका है. खासकर जब सामने आईफोन जैसा प्रीमियम लुक दिखाई दे तो देखने वाला एक बार जरूर सोचता है कि भाई साहब ने नया आईफोन खरीद लिया क्या? लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मजेदार वीडियो ने इसी दिखावे और जुगाड़ की ऐसी पोल खोली है कि वीडियो देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. वीडियो में एक शख्स मोबाइल शॉप पर एंड्रॉयड फोन कान से लगाए बड़े आराम से बात करता दिखाई देता है, लेकिन फोन के पीछे ऐसा जुगाड़ किया गया है कि पहली नजर में वह आईफोन 18 जैसा नजर आता है. मामला तब और मजेदार हो जाता है जब उसका दोस्त वहां पहुंचता है और कुछ ही सेकेंड में पूरा खेल बिगाड़ देता है.

पीछे से देखकर कोई भी खा जाए धोखा

वीडियो में दिखाई देता है कि एक शख्स मोबाइल शॉप पर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा है. उसके हाथ में मौजूद फोन देखने में पीछे से बिल्कुल आईफोन 18 जैसा नजर आ रहा है. फोन का पिछला लुक इतना जबरदस्त तरीके से बदला गया है कि पहली नजर में किसी के लिए भी यह पहचानना मुश्किल हो सकता है कि असल में फोन एंड्रॉयड है.

शख्स भी बड़े आराम से फोन कान पर लगाए हुए है, मानो उसने अभी-अभी नया आईफोन 18 खरीदा हो. आसपास मौजूद लोगों को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई के हाथ में कोई महंगा और नया आईफोन है. लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी.

 
 
 
 
 
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आईफोन का कवर ही निकला पूरा जुगाड़

जैसे ही शख्स का दोस्त वहां पहुंचता है, उसे शायद इस पूरे जुगाड़ का राज पहले से पता होता है. दोस्त बिना किसी झिझक के फोन से आईफोन 18 वाला कवर उतार देता है. बस फिर क्या था, कवर हटते ही उस फोन की पूरी पोल खुल जाती है.

जिस फोन को देखकर अभी तक लोग आईफोन 18 समझ रहे थे, वह असल में एक साधारण एंड्रॉयड फोन निकलता है. यानी पूरा कमाल फोन का नहीं बल्कि उसके कवर का था. कवर ने एंड्रॉयड फोन को ऐसा लुक दे दिया था कि दूर से देखने वाला भी आसानी से धोखा खा जाए.

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सोशल मीडिया पर खूब हंस रहे यूजर्स

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग इस जुगाड़ पर जमकर मजे ले रहे हैं. कई यूजर्स को शख्स के फोन से ज्यादा उसके दोस्त की टाइमिंग पसंद आ रही है. आखिर दोस्त ने भी ऐसी जगह पोल खोली कि बेचारे के पास सफाई देने के लिए शायद कुछ बचा ही नहीं.

वीडियो पर लोग तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई इसे ‘गरीबों का आईफोन 18’ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि भाई ने कवर के दम पर पूरी पर्सनैलिटी ही बदल ली.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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