लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय त्रिशा के साथ यूनाइटेड किंगडम में अजित कुमार की सिल्वरस्टोन रेस में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान सेल्फी शेयर करते हुए राधिका सरथकुमार ने लिखा, "लंदन में खूबसूरत त्रिशा से मुलाकात हुई. हमारे अपने 'थाला' अजित कुमार को इस वीकेंड ट्रैक पर उतरने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं."

राधिका का अजित कुमार से मिलने और उन्हें पूरी तरह से सरप्राइज करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.कैप्शन में लिखा था कि अजित कुमार को जुनून, लगन और फोकस के साथ आगे बढ़ते और कामयाबी हासिल करते देखना बहुत अच्छा लगा. साथ ही वे हमेशा की तरह विनम्र और हैंडसम भी हैं एक बड़ी प्रेरणा.

Seems like Trisha and Radhika went to a race track in London! 👀🏎️✨ pic.twitter.com/8ay76iyWK9 — 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚🦋 (@buttu_iam27) September 11, 2026

उन्होंने सिल्वरस्टोन सर्किट पर अजित के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा कि अजित को वेन्यू पर फैंस के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया. एक वीडियो में, जब वह अपनी कार से बाहर निकले, तो उन्होंने उत्साहित फैंस से चिल्लाने के लिए मना किया और हाथ के इशारों से भीड़ को आवाज कम करने का इशारा दिया. इसके अलावा तृषा को भी सिल्वरस्टोन रेसिंग सर्किट पर देखा गया. जहां से उनका वीडियो वायरल है.

रेस के आयोजकों ने क्या कहा

रेस के आयोजकों ने इवेंट में विजय की मौजूदगी की पुष्टि की. एक ऑफिशियल पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'इस वीकेंड सिल्वरस्टोन में एक खास मेहमान हरी झंडी दिखाएंगे सी जोसेफ विजय. भारतीय एक्टर और तमिलनाडु के CM विजय UK में हमारे भारतीय ड्राइवरों का हौसला बढ़ाने और 44-कार ग्रिड के सामने Silverstone Round की ऑफिशियल शुरुआत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे.'

बता दें कि हाल के महीनों में सीएम विजय और त्रिशा के निजी रिश्तों को लेकर ऑनलाइन अटकलें लगाई जा रही हैं. लगातार अफवाहों के बावजूद दोनों में से किसी भी एक्टर ने इन दावों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है. दोनों ने 'घिल्ली', 'थिरुपाची', 'आथी', 'कुरुवी' और 'लियो' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है.

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