Rohini News: कई बार जिंदगी कुछ ही सेकंड में करवट बदल देती है और ऐसा ही एक चमत्कार जैसा हादसा दिल्ली के रोहिणी इलाके में देखने को मिला. घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला आराम से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं. तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने बैलेंस खो दिया और सीधे उनके घर के अंदर घुस गई. हादसा ऐसा था कि किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी कि कुछ ही पलों में मौत उनके सामने तक पहुंच जाएगी, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह महिला बिल्कुल सुरक्षित बच गईं.

बैलेंस खोकर कार घर की दीवार से टकराई

हादसे का वीडियो देखने पर साफ दिखता है कि सड़क पर दौड़ रही कार अचानक बैलेंस खोकर एक मोड़ पर फिसलती है और सीधे घर की दीवार से टकरा जाती है. दीवार पल भर में टूटकर बिखर जाती है और कार तेज रफ्तार के साथ कमरे में जा घुसती है. इस दौरान महिला उसी बिस्तर पर लेटी हुई थीं, बस कुछ इंच की दूरी पर से कार उन्हें छूकर निकल जाती है. जिस तरह से हादसा हुआ, उसे देखकर लोग दंग रह गए कि इतनी बड़ी दुर्घटना में वह बिना किसी गंभीर चोट के कैसे बच गईं.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

टक्कर के बाद घर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पड़ोसियों ने तुरंत दौड़कर महिला को बाहर निकाला और उन्हें संभाला. परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे और महिला को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हल्की खरोंचें आई हैं, लेकिन हालत स्थिर है. डॉक्टरों और मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, यह पूरा मामला किसी चमत्कार से कम नहीं है.

पुलिस ने जब्त की कार

दूसरी ओर, कार ड्राइवर को भी मामूली चोटें आईं और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा कैसे हुआ. स्थानीय लोगों का कहना है कि उस इलाके में अक्सर कई वाहन तेज स्पीड में गुजरते हैं, जिससे ऐसे हादसे होने का खतरा बना रहता है.