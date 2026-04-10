पहले स्कॉर्पियो, फिर फेरे...दहेज की डिमांड पूरी न हुई तो दूल्हा हुआ फरार, वीडियो वायरल

Viral Video : शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, जो भरोसे, प्यार और आपसी समझ पर होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में लालच और दहेज जैसी कुरीतियां शामिल हो जाती हैं, तो यह खुशी का मौका भी विवाद और शर्मिंदगी में बदल जाता है. हाल ही में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक दूल्हा अपनी ही शादी से सिर्फ इसलिए भाग गया क्योंकि उसे दहेज में स्कॉर्पियो कार नहीं मिली. यह घटना न सिर्फ वहां मौजूद लोगों के लिए हैरान करने वाली थी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसने बड़ी बहस छेड़ दी है. लोग इस घटना को लेकर अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ दूल्हे की आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ इसे समाज की बड़ी समस्या से जोड़कर देख रहे हैं.

क्या वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हा शादी छोड़कर भागता नजर आता है. एक व्यक्ति इस पूरी घटना का वीडियो बनाते हुए बताता है कि दूल्हा हाथ नहीं आ रहा है और तेजी से भाग रहा है. पीछे-पीछे बाराती भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं. वीडियो बनाने वाला कैमरा घुमा कर भागते हुए लोगों को भी दिखाता है. वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि दूल्हा इसलिए भागा क्योंकि उसे दहेज में स्कॉर्पियो कार नहीं मिली, जबकि पहले से इसकी बात तय हुई थी.

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दहेज की डिमांड पूरी न हुई तो दूल्हा हुआ फरार

बताया जा रहा है कि शादी से पहले ही दूल्हे की तरफ से स्कॉर्पियो कार की मांग की गई थी, लेकिन जब लड़की वालों ने यह मांग पूरी नहीं की, तो दूल्हा नाराज हो गया और मौके से भाग निकला. अब लोगों का कहना है कि आज भी समाज के कई हिस्सों में दहेज की प्रथा जिंदा है और कई बार यह रिश्तों को टूटने की कगार पर ला देती है. दूल्हे के अचानक भागने के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. बाराती और कुछ अन्य लोग उसके पीछे दौड़ पड़े, ताकि उसे वापस लाया जा सके. खेतों और खुले इलाकों में यह पीछा काफी देर तक चलता रहा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए.

Groom Ran away from his wedding when the bride's family didn't give him a Mahindra Scorpio. Baraatis chased him through the fields 😭

pic.twitter.com/IXfXPfWuij — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 9, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए जमकर कमेंट्स

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आया, तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने कहा कि दूल्हे को शर्म आनी चाहिए. कई यूजर्स ने उसे लालची बताया. कुछ ने कहा कि अच्छा हुआ वह भाग गया, नहीं तो लड़की की जिंदगी खराब हो जाती, वहीं कुछ लोगों ने लड़की के परिवार को भी जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने ऐसी मांग मानने की बात क्यों की. इस घटना ने एक बार फिर दहेज प्रथा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि कानूनन दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं.

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