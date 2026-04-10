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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Post: फोटो में फंस गया चोर....कटा चोरी हुई स्कूटी का चालान और कैमरे में दिख गया चोर, पोस्ट वायरल

Viral Post: फोटो में फंस गया चोर....कटा चोरी हुई स्कूटी का चालान और कैमरे में दिख गया चोर, पोस्ट वायरल

Viral Post: फैजल रहमान नाम के शख्स की स्कूटी लगभग तीन महीने पहले चोरी हो गई थी. उन्होंने तुरंत हबीब नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और FIR कराई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 10 Apr 2026 08:31 AM (IST)
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Viral Post: हैदराबाद से एक दिलचस्प और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. आमतौर पर चोरी हुई गाड़ियों का पता लगाना पुलिस के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन इस बार घटना थोड़ी अलग थी. फैजल रहमान नाम के शख्स की स्कूटी लगभग तीन महीने पहले चोरी हो गई थी. उन्होंने तुरंत हबीब नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और FIR कराई, लेकिन इतने समय तक उनकी स्कूटी का कोई पता नहीं चला, वहीं कुछ दिनों पहले फैजल को हैरानी हुई जब उन्हें अचानक ट्रैफिक चालान का नोटिस मिला. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह चालान वही स्कूटी से जुड़ा था जो चोरी हो चुकी थी. चालान के साथ जो तस्वीर आई, उसमें स्कूटी चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था. जिसे फैजल ने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की. 

पुलिस से क्या करी अपील

फैजल ने अपने पोस्ट में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और सिटी पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि अब चोर की पहचान करना मुश्किल नहीं होना चाहिए और उनसे अपील की कि उनकी स्कूटी जल्द ही वापस मिले. उन्होंने कहा कि यह तस्वीर और चालान उनके लिए ठोस सबूत हैं. 

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फोटो शेयर करने के साथ सावधानी कितनी जरूरी

इस तरह की घटनाओं में सतर्क रहना भी जरूरी है, सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर शेयर करके सीधे चोर बताना सही नहीं माना जाता, हो सकता है कि उस व्यक्ति ने वाहन बाद में खरीदा हो और उसे पता न हो कि वह चोरी की स्कूटी है.  शहरों में कई बार देखा गया है कि चोरी हुई गाड़ियां जल्दी पैसा कमाने के लिए सस्ते दामों पर बेच दी जाती है. कभी-कभी नकली डॉक्यूमेंट बनाकर वाहन बेचे जाते हैं, जिससे नया मालिक भी धोखे में पड़ जाता है. ऐसे में असली चोर पकड़ में नहीं आता और निर्दोष लोग फंस जाते हैं. दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में ऐसे गैंग एक्टिव पाए गए हैं जो चोरी की गाड़ियां ऑनलाइन बेचते हैं. पुलिस समय-समय पर ऐसे नेटवर्क का खुलासा करती रहती है, लेकिन यह समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. 

सोशल मीडिया पर वायरल के बाद प्रतिक्रियाएं

फैजल की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. लाखों लोगों ने इसे देखा और हजारों यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों को यह मामला बेहद दिलचस्प लगा, तो कुछ ने इसे सिस्टम की कमी माना, कई यूजर्स ने हैरानी जताई कि चोर इस तरह खुलेआम कैमरे में कैसे पकड़ा गया. वहीं कुछ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद चोर को कैमरों की जानकारी नहीं थी. जैसे ही चालान और तस्वीर वायरल हुई, कमेंट्स की लाइन लग गई. ज्यादातर यूजर्स ने कहा कि अब पुलिस के लिए काम आसान हो गया है और चोर को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा. 

यह भी पढ़ें - ढोलू-कद्दू कहां हैं...सोशल मीडिया पर उठा सवाल तो दिल्ली एयरपोर्ट को देना पड़ा जवाब, क्यों ट्रेंड कर रहे ये दो डॉग्स?

Published at : 10 Apr 2026 08:31 AM (IST)
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Viral Post Social Media Hyderabad Stolen Scooty Scooty Theft Photo In Challan
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