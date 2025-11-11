सोमवार की शाम दिल्ली के लिए काल बनकर आई. दिल्ली के दिल कहे जाने वाले लाल किले के पास जब कार धमाका हुआ तो वहां रोज की तरह रहने वाली चहल पहल मातम में बदल गई और हर ओर चीख पुकार मच गई. इस कार धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और घायलों का आंकड़ा 30 के करीब पहुंच गया. लेकिन असली दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि धमाके से करीब 500 मीटर दूर खड़ी कारों का जो हाल हुआ उसे देखने के लिए कलेजा चाहिए.

धमाके से आधा किलोमीटर दूर खड़ी कार के खुले एयरबैग!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लाल किले के पास धमाका होने के बाद का सीन दिखाया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार धमाका स्थल से करीब 400 मीटर दूर खड़ी है और उसके एयरबैग खुले हुए हैं, शीशा टूटा है और कार पूरी तरह से डैमेज है. अब अंदाजा लगाइए कि धमाका कितना तेज और असरदार हुआ होगा कि घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर खड़ी कार के एयरबैग तक खुल गए.

सड़कों पर लगे होर्डिंग्स भी फटे

इसके अलावा आधा किलोमीटर दूर लगे होर्डिंग्स भी धमाके की आवाज से फट गए. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सड़क पर लगे होर्डिंग भी धमाके का असर झेल नहीं पाए और फट पड़े. कुल मिलाकर धमाका बेहद खतरनाक था. अब गृह मंत्रालय ने इस धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी है. लाल किले के पास हुए इस धमाके में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

सहम गए यूजर्स

वीडियो को praffulgarg नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...धमाका बेहद खतरनाक था, मैं भी उसी जगह पर मौजूद था. एक और यूजर ने लिखा...सोचो पास वालों का क्या हाल हुआ होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए.

