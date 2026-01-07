सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों की आंखें नम कर रहा है. वीडियो में एक बुजुर्ग मां की टूटी हुई आवाज और उसकी आंखों में छलकता दर्द हर किसी के दिल को झकझोर रहा है. आरोप है कि बेटी ने “घर में जगह नहीं है” कहकर अपनी ही मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया. यह वीडियो सामने आने के बाद रिश्तों, संवेदनाओं और आधुनिक समाज की सोच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ने आई बेटी

वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही है, जो कैमरे के सामने बेहद शांत लेकिन अंदर से टूटी हुई नजर आती है. उनके साथ एक महिला भी दिखती है, जिसे लोग उनकी बेटी बता रहे हैं. बातचीत के दौरान महिला से जब पूछा जाता है कि इन्हें वृद्धश्रम क्यों छोड़ने आई हो तो वो कहती है कि मां को रखने के लिए घर में जगह नहीं है, बेटी के ऐसा बोलते ही मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मां रोने लगती है.

रोने लगी बुजुर्ग महिला

मां की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में शिकायत से ज्यादा बेबसी झलकती है. जब बुजुर्ग महिला से पूछा जाता है कि वो अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम आईं हैं तो बुजुर्ग महिला रोते हुए साफ मना कर देती है. इस दौरान वीडियो बना रहा शख्स उस महिला को जो अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ने आई है खूब खरी खोटी सुनाता है. हालांकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो केवल जागरुकता के लिए बनाया गया है.

यूजर्स बोले, इस महिला को शर्म आनी चाहिए

वीडियो को @rameshofficial0 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो जागरुकता के लिए बनाया है, असली नहीं लगता है. एक और यूजर ने लिखा...गांव में ये रिवाज नहीं है, शहरों में मां बाप की इज्जत नहीं करते बहुत से लोग. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस महिला को शर्म आनी चाहिए.

