सोने से भी महंगी बिक रही गाय से निकलने वाली ये चीज, वायरल होते ही बाजार में तस्कर ग्रुप एक्टिव

अगर आपसे पूछा जाए कि मांस उद्योग से निकलने वाली सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है तो शायद ज्यादातर लोग चमड़ा, हड्डी या मांस का नाम लेंगे. लेकिन दुनिया में एक ऐसी चीज भी है जिसकी कीमत सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. यह चीज है गाय के पित्ताशय में बनने वाले छोटे छोटे पत्थर. जी हां, जिन्हें आम भाषा में पित्त के पत्थर कहा जाता है. दुनिया के कई देशों में यह पत्थर इतना कीमती माना जाता है कि इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो चुकी है. सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन पत्थरों की कीमत हजारों डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है.

गाय के पित्त पत्थरों की कीमत सोने से ज्यादा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में गाय के पित्त के पत्थरों की कीमत करीब 5800 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई थी. उस समय यह कीमत सोने से भी लगभग दोगुनी बताई गई. यानी वजन के हिसाब से यह पत्थर दुनिया की सबसे महंगी प्राकृतिक चीजों में गिने जाने लगे हैं. आज भी कई जगहों पर इनकी कीमत सोने से ज्यादा बताई जा रही है.

चीन में दवाओं में होता है इस्तेमाल

इन पत्थरों को चीन में निउ हुआंग यानी Niu Huang के नाम से जाना जाता है. पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति में इसका इस्तेमाल हजारों साल से किया जा रहा है. खासकर एक दवा Angong Niuhuang Wan बनाने में इन पत्थरों का उपयोग किया जाता है. यह दवा स्ट्रोक, बेहोशी, तेज बुखार और दिमाग से जुड़ी गंभीर बीमारियों में दी जाती है.

क्यों बढ़ी अचानक मांग

रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में स्ट्रोक के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. बताया जाता है कि वहां स्ट्रोक की दर अमेरिका से लगभग तीन गुना ज्यादा है. इसी वजह से इन पत्थरों की मांग भी तेजी से बढ़ गई है. जैसे जैसे मांग बढ़ी, वैसे वैसे इनकी कीमत भी आसमान छूने लगी.

कमी के कारण बढ़ी तस्करी और चोरी

गाय के पित्त के पत्थर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं. हर गाय में यह पत्थर नहीं बनते और आमतौर पर उम्रदराज गायों में बनने की संभावना ज्यादा होती है. लेकिन ज्यादातर मवेशियों को कम उम्र में ही काट दिया जाता है. इसी कारण इन पत्थरों की कमी बनी रहती है. कमी के चलते ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में इनकी चोरी और तस्करी की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं. कुछ जगहों पर तो अपराधी मवेशी चुराने के बजाय सिर्फ पित्त के पत्थर खोजने के लिए फार्म पर हमला कर देते हैं.

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सोशल मीडिया पर हैरान रह गए लोग

इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की हैरानी भरी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स को यकीन ही नहीं हो रहा कि गाय के पित्त के छोटे से पत्थर की कीमत सोने से भी ज्यादा हो सकती है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि अब लोग सोना नहीं बल्कि गाय के पित्त पत्थर ढूंढने निकलेंगे. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनकी कीमत आम लोगों को पता ही नहीं होती.

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