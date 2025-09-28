सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पांचवी क्लास का छोटा सा अमन स्कूल की क्लासरूम ड्रामा का स्टार बन गया है. कहानी कुछ ऐसी है कि दामिनी ने अपने छोटे हाथों से लिखा एक मासूम सा लव लेटर और अमन ने इसे लेकर सीधे प्रिंसिपल के पास शिफ्ट कर दिया. लेकिन असली मजा तो तब आया जब अमन ने सबके सामने पूरे लव लेटर को जोर-जोर से पढ़ना शुरू कर दिया. छोटे बच्चों की मासूमियत में भी कभी-कभी इतना ड्रामा छुपा होता है कि बड़े लोग भी उसे देखकर हैरान और हंसते हुए रह जाते हैं.

पांचवी क्लास के अमन को दामिनी ने लिखा लव लेटर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अमन नाम का एक 10 साल का बच्चा अपनी शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचा है, और वो शिकायत है मोहब्बत. जी हां, इस सख्त मिजाज अमन ने वो कर दिखाया जिसे करने के लिए जिगरा चाहिए होता है. दरअसल, अमन की क्लास में पढ़ने वाली दामिनी अमन से बेहद प्यार करती है और उसी की हमउम्र भी है. ऐसे में दामिनी ने अमन को एक लव लेटर लिख कर दिया जिसे अमन ने प्रिंसिपल के सामने इतने जोरों से पढ़ा कि सुनने वालों की भी हंसी निकल गई. वीडियो देख आप भी कहेंगे कि अमन को मोहब्बत से क्या परेशानी है भाई.

अमन तेरे प्यार में ना भूख लगे ना प्यास

अमन ने दामिनी का लव लेटर खोला और उसे सबके सामने पढ़ना शुरु किया. लव लेटर में लिखा था..." आई लव यू अमन, माय जान. आलू का पराठा, पानी से भरा गिलास. अमन तेरे प्यार में भूख लगे ना प्यास.अमन अपना नंबर लिखो. अमन लव दामिनी." वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने अपना माथा पकड़ लिया है और बाल नोचते हुए कमेंट सेक्शन में तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने जमकर लिए अमन दामिनी के मजे

वीडियो को aapkaculture नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...और यहां 25 साल की उम्र में हम सिंगल बैठे हैं. एक और यूजर ने लिखा...ये तो वन साइडेड मोहब्बत है, अमन जो मिल रही है रख लो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...एक दिन अमन इसी दामिनी के लिए रोएगा.

