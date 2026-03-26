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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडेट नहीं ये तो ‘फेयरीटेल मोमेंट’ है... लड़की को मिला परिवार के सामने शादी का प्रपोजल, वीडियो हो गई वायरल

डेट नहीं ये तो ‘फेयरीटेल मोमेंट’ है... लड़की को मिला परिवार के सामने शादी का प्रपोजल, वीडियो हो गई वायरल

एक महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ डलास में घूमने निकली थी. सब कुछ सामान्य लग रहा था. हल्की-फुल्की बातें, तस्वीरें और एक शांत शाम. अचानक यह शाम उसके लिए हमेशा यादगार हो गई.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Mar 2026 04:26 PM (IST)
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कभी-कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिना किसी संकेत के हमारे सामने आ जाते हैं. ऐसी ही एक कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है. यह कहानी है एक ऐसी शाम की, जो देखने में तो बिल्कुल आम थी, लेकिन कुछ ही पलों में एक सपने जैसी याद में बदल गई. एक महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ डलास में घूमने निकली थी. सब कुछ सामान्य लग रहा था. हल्की-फुल्की बातें, तस्वीरें और एक शांत शाम. उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका साथी इस पल को हमेशा के लिए खास बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है. 

अचानक आई ट्रॉली और बदली पूरी कहानी

जब दोनों सड़क किनारे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तभी उनके पीछे से एक ट्रॉली (ट्रेन जैसी गाड़ी) धीरे-धीरे आती हुई नजर आई. शुरुआत में यह एक सामान्य गुजरती हुई ट्रॉली लगी, लेकिन जैसे ही वह रुकी, महिला के लिए यह पल हैरानी से भर गया. ट्रॉली के अंदर उसके परिवार और करीबी दोस्त मौजूद थे. सभी इस खास मौके के गवाह बनने के लिए पहले से ही वहां इकट्ठा थे. यह देखकर महिला पूरी तरह से चौंक गई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. 

प्यार भरा प्रपोजल सबके सामने

इसके बाद दोनों ट्रॉली में सवार हुए. माहौल पहले से ही इमोशनल और खास बन चुका था. तभी उसके बॉयफ्रेंड ने घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया. यह पल इतना अचानक और खूबसूरत था कि महिला अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे. उसने मुस्कुराते हुए हां कहा और उसके साथी ने उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी. 

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अपनों के बीच सेलिब्रेशन और इमोशनल पल

जैसे ही उसने हां कहा, ट्रॉली में मौजूद सभी लोगों ने तालियों और खुशियों के साथ इस पल को और भी खास बना दिया. दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और अपने परिवार साथ ही दोस्तों के बीच इस नए सफर की शुरुआत का सेलिब्रेशन मनाया. यह सिर्फ एक प्रपोजल नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जिसमें प्यार, परिवार और भावनाओं का खूबसूरत संगम देखने को मिला. 

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ीं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने इसे दिल छू लेने वाला और परफेक्ट प्रपोजल बताया. कई लोगों ने लिखा कि अगर कोई सच में प्यार करता है, तो वह इस तरह खास तरीके से अपने जज्बात दिखाता है. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा, अब इससे बेहतर प्रपोजल से मुकाबला कैसे करें. 

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Published at : 26 Mar 2026 04:26 PM (IST)
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