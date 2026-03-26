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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगFuel Shortage: कुकर, टंकी, पतीला... जो मिल रहा है भर लो, तेल खत्म होने की अफवाह के बीच पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें; देखें वीडियो

Fuel Shortage: कुकर, टंकी, पतीला... जो मिल रहा है भर लो, तेल खत्म होने की अफवाह के बीच पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें; देखें वीडियो

Petrol Diesel Fuel Shortage: लोग पेट्रोल और डीजल खत्म होने की आशंका में घबरा गए. इस डर का असर यह हुआ कि पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी. कई लोग किचन के बर्तन लेकर भी पहुंचने लगे.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Mar 2026 12:41 PM (IST)
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Petrol Diesel Fuel Shortage: देश के कई राज्यों में इन दिनों एक अजीब और चिंताजनक स्थिति देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह ने आम लोगों के बीच ऐसा डर पैदा कर दिया कि लोग पेट्रोल और डीजल खत्म होने की आशंका में घबरा गए. इस डर का असर यह हुआ कि पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी, स्थिति यहां तक पहुंच गई कि लोग सिर्फ अपनी गाड़ियों के टैंक भरवाने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि घर में मौजूद कुकर, बाल्टी, पानी की टंकी, दूध के डिब्बे और यहां तक कि प्लास्टिक के ड्रम तक लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंचने लगे. इस पूरी घटना ने यह दिखा दिया कि एक छोटी सी अफवाह भी किस तरह जमीन पर बड़े स्तर पर अफरातफरी पैदा कर सकती है.
 
कैसे फैली अफवाह और क्या हुआ असर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें गुजरात के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही थी. इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग अलग-अलग तरह के बर्तनों में ईंधन भरवा रहे हैं. धीरे-धीरे ऐसी खबरें और वीडियो वायरल हो गए और देखते ही देखते गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी यही स्थिति बन गई. लोगों ने यह मान लिया कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल की भारी कमी होने वाली है और इसी डर में वे पंपों पर लाइन लगाकर ज्यादा से ज्यादा ईंधन जमा करने लगे. 

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पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें

अफवाह का असर इतना ज्यादा था कि कई शहरों में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लग गईं. लोग घंटों इंतजार करते नजर आए, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और कई जगहों पर अव्यवस्था फैल गई.कुछ जगहों पर तो हालात इतने बिगड़ गए कि सामान्य लोगों को भी पेट्रोल लेने में परेशानी होने लगी. 

सरकार और तेल कंपनियों ने क्या कहा

इस पूरे मामले पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी Bharat Petroleum ने साफ बयान जारी किया. कंपनी ने कहा देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है. सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य तरीके से चल रही है. सरकार की ओर से भी यही बात दोहराई गई कि यह सब सिर्फ अफवाह है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. 

खतरनाक हो सकता है बर्तनों में पेट्रोल भरना

विशेषज्ञों के अनुसार, कुकर, बाल्टी या प्लास्टिक के डिब्बों में पेट्रोल या डीजल भरना बेहद खतरनाक हो सकता है. इसके कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, पेट्रोल वाष्पशील होता है, जिससे विस्फोट भी हो सकता है, घरों में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह का जोखिम बिल्कुल न लें. 

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Published at : 26 Mar 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Petrol Shortage Rumour Petrol Pump Line Fuel Panic Buying Viral Video Petrol Long Lines
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