Petrol Diesel Fuel Shortage: देश के कई राज्यों में इन दिनों एक अजीब और चिंताजनक स्थिति देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह ने आम लोगों के बीच ऐसा डर पैदा कर दिया कि लोग पेट्रोल और डीजल खत्म होने की आशंका में घबरा गए. इस डर का असर यह हुआ कि पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी, स्थिति यहां तक पहुंच गई कि लोग सिर्फ अपनी गाड़ियों के टैंक भरवाने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि घर में मौजूद कुकर, बाल्टी, पानी की टंकी, दूध के डिब्बे और यहां तक कि प्लास्टिक के ड्रम तक लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंचने लगे. इस पूरी घटना ने यह दिखा दिया कि एक छोटी सी अफवाह भी किस तरह जमीन पर बड़े स्तर पर अफरातफरी पैदा कर सकती है.



कैसे फैली अफवाह और क्या हुआ असर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें गुजरात के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही थी. इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग अलग-अलग तरह के बर्तनों में ईंधन भरवा रहे हैं. धीरे-धीरे ऐसी खबरें और वीडियो वायरल हो गए और देखते ही देखते गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी यही स्थिति बन गई. लोगों ने यह मान लिया कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल की भारी कमी होने वाली है और इसी डर में वे पंपों पर लाइन लगाकर ज्यादा से ज्यादा ईंधन जमा करने लगे.

हर एक आदमी अगर 1000 लीटर के पानी के टैंक में आकर तेल की जमाखोरी करेगा तो देश में नार्मल स्थिति में भी तेल की कमी हो जाएगी।



ये कुछ मूर्ख लोग ही माहौल बिगाड़ रहे है- सरकार को अपने वाहन में अलावा खुले में तेल लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचना चाहिए। pic.twitter.com/anEXtywYn5 — Baliyan (@Baliyan_x) March 25, 2026

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पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें

अफवाह का असर इतना ज्यादा था कि कई शहरों में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लग गईं. लोग घंटों इंतजार करते नजर आए, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और कई जगहों पर अव्यवस्था फैल गई.कुछ जगहों पर तो हालात इतने बिगड़ गए कि सामान्य लोगों को भी पेट्रोल लेने में परेशानी होने लगी.

People are bringing Cooker, Kitchen Jar, Milk Canes, Water Tanker, Water Bucket, Barrels etc to petrol pumps for stocking of petrol and diesel in parts of Gujarat. pic.twitter.com/g5ZR5hBHvV — Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 25, 2026

सरकार और तेल कंपनियों ने क्या कहा

इस पूरे मामले पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी Bharat Petroleum ने साफ बयान जारी किया. कंपनी ने कहा देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है. सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य तरीके से चल रही है. सरकार की ओर से भी यही बात दोहराई गई कि यह सब सिर्फ अफवाह है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

‘देश गुजरात’ ने ये वीडियो ट्वीट किया है कि कुकर, बाल्टी और दूसरे बर्तन, पानी के टैंकर/टंकी, जो भी मिल रहा है सबमें पेट्रोल डीज़ल स्टॉक करते देखे गए। डर हो या अफ़वाह, वजह जो भी हो, PM मोदी के गृह राज्य से ऐसी तस्वीर आएगी तो देश भर में क्या संदेश जाएगा!pic.twitter.com/KGTYglkoOD — Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) March 25, 2026

खतरनाक हो सकता है बर्तनों में पेट्रोल भरना

विशेषज्ञों के अनुसार, कुकर, बाल्टी या प्लास्टिक के डिब्बों में पेट्रोल या डीजल भरना बेहद खतरनाक हो सकता है. इसके कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, पेट्रोल वाष्पशील होता है, जिससे विस्फोट भी हो सकता है, घरों में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह का जोखिम बिल्कुल न लें.

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