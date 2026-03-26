Vande Bharat Video Viral: तेज रफ्तार और प्रीमियम सुविधाओं के चलते अक्सर वंदे भारत सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार वंदे भारत ट्रेन की सुर्खियों में रहने की वजह कुछ और है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वंदे भारत के खाने की घटिया क्वालिटी ने यात्रियों को हैरान कर दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में वंदे भारत ट्रेन में भरोसे गए खाने की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन में यात्री को दिए गए दही में कीड़े निकल आए.

इस पूरी घटना का वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर हड़कंप मच गया. वायरल होने के बाद यह मामला सिर्फ शिकायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के गुस्से और तीखे रिएक्शन का बड़ा मुद्दा भी बन गया. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के कमेंट्स करते भी दिखाई दे रहे हैं.

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वंदे भारत के खाने में निकले कीड़े

यह मामला पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस का बताया जा रहा है, जहां एक यात्री ने खाने में परोसे गए दही में कीड़े होने का दावा किया. वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि दही के बाउल में छोटे-छोटे कीड़े नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे क्लिप में यात्री रेलवे स्टाफ को बुलाकर दही के बाउल में कीड़े होने की शिकायत करता है. जांच के दौरान रेलवे अधिकारी ने भी दही को करीब से देखा. इस दौरान आसपास मौजूद दूसरे यात्री भी इस घटना को लेकर नाराज दिखाई दिए. रेलवे का यह वीडियो वायरल होने और लोगों के नाराजगी बढ़ने के बाद रेल मंत्रालय ने एक्स पर बयान जारी कर इस मामले को गंभीरता से लिया. रेल मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए आईआरसीटीसी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं सर्विस प्रोवाइडर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आदेश दिया.

Maggots found in curd served in Vande Bharat train. See how the attendant tries to cover it up saying it's kesar not worms😂

Literally there is no way you can escape amrit kaal. pic.twitter.com/n0JrDZejV9 — SDutta (@KhelaHobePart2) March 25, 2026

सोशल मीडिया पर भड़का यात्रियों का गुस्सा

रेलवे का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने रेलवे की व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक यूजर कमेंट करता है दही में कीड़े मिले और अटेंडेंट कह रहा है, यह केसर है वाह... वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है अब तो व्हाइट केसर की नई खोज हो गई है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है राजधानी एक्सप्रेस 50 साल पुरानी है, लेकिन उसका खाना इससे बेहतर है. एक और यूजर कमेंट करता है रेलवे का खाना खाने से अच्छा है, भूखे रहना. एक यूजर ने रेलवे पर सवाल उठाते हुए लिखा एक्सपायर दही पर नया स्टिकर लगाकर बेच देते हैं. इसके अलावा एक यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा एक तो कभी जिंदगी में ट्रेन के अंदर ब्रांडेड फूड नहीं देखा, जब देखना शुरू ही हुआ था तो उसमें भी कीड़े निकल आए. वहीं लास्ट में एक और यूजर मजाक में कमेंट करता है यह तो नई डिस्कवरी है, सफेद केसर की.

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