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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागी विधायक पूजा पाल की मुश्किलें बढ़ा दीं हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संकेत दिए कि बीजेपी अगर पूजा पाल को टिकट देती है तो वहां पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा देगी.

कन्नौज सांसद से पूछा गया कि पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया. इस पर सपा चीफ ने कहा किृ वैसे पूजा पाल योगी जी को समझ ही नहीं पाईं. अगर उन्हें धुरंधर से भी ऊपर कोई कहतीं तो अच्छा लगता, क्योंकि वे धुरंधर से भी बड़े धुरंधर हैं. और देखिए, यहां हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं. ये पाल समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं. आप भी प्रयागराज से आते हैं, इसलिए जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं.

हमारी पार्टी की विधायक को गुमराह कर दिया- अखिलेश

सपा नेता ने कहा कि पाल समाज उन्हें मान ही नहीं रहा है. इसी वजह से हमारी पार्टी की विधायिका को गुमराह करके अपने साथ ले गए. अब बताइए, मैं एफआईआर कहां दर्ज कराऊं? आप ही बताइए-हमारी पार्टी की विधायक को गुमराह कर दिया गया.

अखिलेश ने कहा कि जरा सोचिए, उन नेता-कार्यकर्ताओं पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने वोट देकर उन्हें जिताया था. बताइए, उन्हें कितना वोट मिला था? विधायक निधि किस पर खर्च हो रही है? बीजेपी के वोटों पर! जरा इस बात पर भी विचार कीजिए. क्या कभी इस पर सोचा जाता है?

उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी की विधायक थीं. महिला होने के कारण मैंने पहले उन्हें नहीं निकाला, लेकिन बाद में मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी. अब बताइए, वोट किसके दम पर विधायक बनी थीं?

बीजेपी के लोग घबराए हुए- सपा चीफ

सपा नेता ने कहा कि दरअसल, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं. इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि कहीं उन्हें कोई विधानसभा सीट मिल जाए क्योंकि जो भी रिप्लेस करेगा, वह बीजेपी का ही होगा. आप पता कीजिए-वहां बीजेपी के कितने लोग टिकट मांग रहे हैं.

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सपा की यूपी इकाई के अध्यक्ष श्यामलाल पाल की ओर संकेत करते हुए अखिलेश ने कहा कि असल लड़ाई तो यही चल रही है कि किसे कौन-सी विधानसभा से टिकट मिलेगा. और जहां भी टिकट मिलेगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पूरी ताकत के साथ डटकर काम करेंगे.

पूजा पाल ने क्या कहा था?

समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने बीते दिनों एक बयान में कहा था 'योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ‘धुरंधर’ मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के राज को खत्म किया. एक फिल्म के जरिए अतीक अहमद और सपा के संबंधों का खुलासा हुआ है. समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक अहमद समाज को भ्रष्ट कर रहा था. अतीक अहमद सिर्फ मेरी व्यक्तिगत पीड़ा का कारण नहीं था, बल्कि मेरे पति की हत्या करके उसने न केवल मेरी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी भी तबाह कर दी.'